Junggebliebene Senioren frönen ihrer Spielelust

Wenn es ums Spielen geht, erwacht nicht nur das Kind im Manne, auch Frauen „klopfen“ gerne eine Runde Karten oder messen sich in Gesellschaftsspielen. Deshalb ist auch der Senioren-Spielenachmittag im Gemeindehaus St. Theresia so beliebt. Seit 15 Jahren treffen sich die Senioren. Die Spielbretter werden aufgeklappt und dann geht es los. So war das auch am Mittwoch, als sich die junggebliebenen Senioren wieder heiße spielerische „Kämpfe“ lieferten.

Der Klassiker ist Mensch ärgere Dich nicht. „Das haben wir schon als Kinder gespielt und jetzt eben wieder als Rentner“, erzählt Gisela Mayer. Angelika Sachadae berichtet, dass sie mit ihrem Mann ein Kartenspiel spielte, das ihr der Opa beibrachte. Das Glück war ihr jetzt nicht ganz so hold, sie musste immer wieder bei Null beginnen. Fernanda Gamito hat auch Domino und Karten mit ihren Kindern und Freundinnen gespielt.

Fasziniert waren alle vom Amerikanischen Domino, bei dem man mangels unpassender Steine als Schlupfloch seine eigene Bahn hat. Nur, wenn man auch dort nicht weiterkommt, muss man einen Stein nehmen. „Das spielen wir sehr gerne“, sagt Doris Hartmann und erzählt, dass sie das Domino-Spiel aus Amerika mitgebracht habe. „Und wer es hier spielt, ist begeistert.“

Beim Kartenspiel Gaigel war ein Team klar im Vorsprung: Laura Schneider und Lothar Thoma gelangen mit Abstand die meisten Stiche, während Irmgard Bahr und Brigitte Hanke meist den Kürzeren zogen. Doch die Lust am Kartenspiel hat keiner verloren. „Ich komme fast jedes Mal“, sagt Laura Schneider. Und Brigitte Hanke erzählt, dass sie auch privat gerne Karten spiele.

Ihre Konzentration und Kombinationsgabe schulen möchten Gertrud Haller und Ilse Efinger. Das machen sie wöchentlich in einer Vierer-Runde mit Rummikub, bei dem Zahlenplättchen gelegt werden. „Da muss man viel denken“, erklärt Ilse Efinger und kombiniert die nächsten Plättchen miteinander. (bro)