Junge Trossingerin ist württembergische Meisterin

Eines der jüngsten Mitglieder des Tennisclub Trossingen, Anastasia Vasylenko, ist erneut württembergische Meisterin bei den U9 geworden. Sie hatte den Titel bereits im Winter in der Hallenrunde errungen.

Zum Abschluss der Meisterschaftswettbewerbe in der Sommersaison 2019 traten die jüngsten Tenniscracks in der Altersklasse U9 im Midcourt sowie in der Altersklasse U10 im Großfeld an, um die Besten ihres Jahrgangs aus Württemberg zu ermitteln. Austragungsort der Meisterschaften im Rahmen des WGV-Tennis-Cups war die Grand Slam-Sportanlage in Stuttgart-Stammheim.

Nach Gruppenspielen sowie anschließender K.o.-Runde ab dem Achtelfinale setzten sich am Ende drei Kids durch, die bereits in der Wintersaison die Nase vorn hatten. Bei den Juniorinnen U9 sowie bei den Junioren U10 kam es sogar zu einer Neuauflage des Endspiels mit identischem Ausgang. Anastasia Vasylenko (TC Trossingen) setzte sich hier gegen Delia Weinmann (TC Bernhausen) in einer abermals spannenden Partie knapp mit 0:4 5:3, 7:4 durch.