Junge Männer demolieren nach Streit in Trossingen Auto

Ein Auto völlig demoliert haben drei Personen am Donnerstagabend gegen 21 Uhr in der Burgstraße. Nach einem Streit mit einem 28-Jährigen suchte das Trio diesen laut Polizei daheim auf, wo auch das Auto ihres Kontrahenten parkte. Mit Pflastersteinen bearbeiteten die jungen Männer im Alter zwischen 14 und 19 Jahren den Wagen. Sie schlugen gegen die Karosserie, demolierten mehrere Scheiben, rissen die Außenspiegel ab und nahmen das vordere Kennzeichen mit. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Die Polizei zeigte die Männer wegen Sachbeschädigung und Diebstahl an und ermittelt den Hintergrund des Streits.