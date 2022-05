Junge Künstler laden zum Poetry Slam ein

Das Kulturbüro Südwest lädt für Sonntag, 15. Mai, um 17 Uhr zum Poetry Slam in die Kulturfabrik Kesselhaus. Bei der letzten Veranstaltung der Lese-Reihe der Stadt Trossingen präsentiert Comedian Jonathan Dom vier junge Poeten mit Texten und Songs, heißt es in einer Vorschau.

Diesmal mit dabei: Lukas Dystopia, keymaya und Charlotte Berkenhagen sowie ein Überraschungs-Gast und natürlich Jonathan Dom selbst, der sein Publikum mit satirischen und aberwitzigen Texten zu unterhalten weiß, schreiben die Veranstalter in ihrer Ankündigung weiter. Poetry Slam findet am Sonntag, 15. Mai, um 17 Uhr in der Kulturfabrik Kesselhaus im alten Hohner-Areal Trossingen statt, Einlass ist ab 16 Uhr. Tickets sind erhältlich an allen Vorverkaufsstellen der Region sowie unter www.trossingen.de, beim Regionalticket-verband, unter www.vibus.de und in Trossingen beim Bürgerbüro 07425/250.