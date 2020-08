Jugendlicher stiehlt Krankenfahrstuhl

Ein Jugendlicher hat am Dienstagabend gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Ernst-Haller-Straße den rot lackierten, elektrisch betriebenen Krankenfahrstuhl eines 73-Jährigen gestohlen und im Stadtgebiet missbräuchlich benutzt. Das Versicherungskennzeichen des Krankenfahrstuhls ist 092HAK.

Der Geschädigte verstaute nach einem Einkauf in dem Lebensmittelgeschäft seine Einkäufe in der Kofferbox des Krankenfahrstuhls und ließ dort den Fahrzeugschlüssel stecken, solange er seinen Tragekorb zurück in den Markt brachte.

Bei der Rückkehr stellte er fest, dass der Schlüssels fehlte und beschloss, mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause zu fahren, um dort den Zweitschlüssel zu holen. Am Busbahnhof beobachtete er dann, wie ein Jugendlicher mit dem Krankenfahrstuhl auf der Bahnhofstraße in Richtung Ernst-Hohner-Straße fuhr. Den Jugendlichen beschrieb er als männlich, deutsch, mit längerem braunen Haar und einem Rucksack. Der Krankenfahrstuhl im Wert von etwa 2000 Euro wurde bislang nicht aufgefunden.

Der Geschädigte war am Dienstagabend bis gegen 22 Uhr auf der Suche nach seinem Krankenfahrstuhl, auf den er angewiesen ist und wandte sich dann an einen Passanten, der die Polizei informierte.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt, zu dem beschriebenen Tatverdächtigen oder zum Verbleib des gestohlenen Krankenfahrstuhles geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen, Telefon 07425 / 338 66, zu melden.