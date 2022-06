Jugendliche stellen kommunalpolitische Ideen vor

Damit Jugendliche die Möglichkeit haben, Trossingen für ihre Altersgruppe weiterzuentwickeln, organisiert das Stadtjugendreferat zum zweiten Mal das Projekt 8er-Rat. Hier bekommen Schülerinnen und Schüler der achten Klassen nicht nur einen Einblick in die Kommunalpolitik, sondern sind aufgerufen, sich selbst zu beteiligen. Die Stadt kündigt in einer Mitteilung an: Welche Themen die Jugendlichen umtreiben und welche Ideen sie haben, ist am Montag, 20. Juni, im Foyer des Konzerthauses zu sehen. Beginn ist um 15 Uhr, der Eintritt ist frei.

„Es ist beeindruckend, wie nach anfänglicher Schüchternheit die Mädchen und Jungen sich in den vergangenen Monaten in ihre Themen eingearbeitet und mit viel Elan deren Verwirklichung verfolgt haben“, sagt Marc Molsner, Leiter des Trossinger Jugendreferats. Gemeinsam mit seiner Kollegin Vivian Senger hat er die Jugendlichen seit Ende 2021 begleitet und erwachsene Experten als Paten für die einzelnen Gruppen gewonnen. „Die Jugendlichen haben sich selbstständig überlegt, was sie in Trossingen gerne verwirklichen möchten und haben sich dann zu Interessensgruppen zusammengeschlossen“, erklärt Vivian Senger. Jeder Gruppe wurde ein Erwachsener zur Seite gestellt, der sich mit dem jeweiligen Thema auskennt. Doch die Aufgabe war ganz klar: Die Achtklässler entscheiden.

Die Ergebnisse werden im Konzerthaus präsentiert. „Die Ausstellung richtet sich an alle Interessierte, egal ob Jugendliche oder Erwachsene. Sie bietet einen interessanten Einblick in die Arbeit des 8er-Rats, aber auch in die Welt der Jugendlichen, die hier Ideen aufzeigen, die für ganz Trossingen wertvoll sind“, sagt Marc Molsner. So ist es auch kein Zufall, dass die Ausstellung direkt vor der Gemeinderatssitzung stattfindet, die um 17 Uhr beginnt. „Wir hoffen darauf, dass möglichst viele Gemeinderäte bereits um 16 Uhr erscheinen, um sich die Ausstellung anzusehen und mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen“, so Vivian Senger.