Jugendliche spielen um Harmonika-Stadtmeisterschaften

Am Freitag und Samstag, 8. und 9. Juli, werden sich wieder rund 70 Spielerinnen und Spieler an der Harmonika-Stadtmeisterschaft, welche auch in diesem Jahr durch das Orchester Hohnerklang ausgerichtet wird, in fünf verschiedenen Kategorien messen. Die Wettbewerbe werden auch in diesem Jahr im Konzerthaus ausgetragen. Zusätzlich zur Mundharmonika werden auch in diesem Jahr auch Wettbewerbe im Bereich Akkordeon stattfinden.

Beginnen werden laut Mitteilung am Freitag ab 13.30 Uhr die Wettbewerbe der Schüler der Grundschulen, zuerst die Solisten ab Klasse 2 und ab 16.15 Uhr die Wettbewerbe der Duos und Gruppen. Ein buntes Wettbewerbsprogramm von Kinderliedern, gespielt auf dem Anfängerinstrument „MelodyStar“, bis hin zu klassischen Stücken wird in dieser Kategorie zu hören sein.

Fortgesetzt wird der Wettbewerb Mundharmonika am Samstag ab 9 Uhr, es spielen zuerst die Spielgruppen und ab 10.15 Uhr die Solisten ab Klasse 5. Ab 11.15 Uhr werden die Wettbewerbe im Bereich Solo Akkordeon durchgeführt.

Am Freitag findet im Rahmenprogramm zudem um 19 Uhr ein kleines Jugendkonzert im „Kleinen Saal“ des Dr.-Enst-Hohner-Konzerthauses statt. Es musizieren Grundschüler der Klassen 3 und 4 aller drei Trossinger Schulen, das Jugendorchester unter der Leitung von Ramona Merk, sowie das Schülerorchester unter der Leitung von Monja Heuler. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Die Siegerehrung aller Wettbewerbe wird am Samstag um 13 Uhr im „Kleinen Saal“ des Konzerthauses stattfinden. Alle Teilnehmer werden dort eine Urkunde erhalten, die besten Spieler jeder Kategorie Sach- und Geldpreise. Wie jedes Jahr wird in der Kategorie Klasse 5 bis 8 der Stadtmeistertitel ausgespielt, den laut Ausschreibung nur ein Jugendlicher aus Trossingen oder einer Trossinger Schule tragen kann.

Für das leibliche Wohl sorgt über die ganze Stadtmeisterschaft das Hohnerklang-Bewirtungsteam.