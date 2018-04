Jugendliche randalieren im Ringzug

Ein Gruppe junger Leute, die in der Nacht von Freitag auf Samstag mit dem Zug von Trossingen Bahnhof nach Trossingen Stadt unterwegs war, hat den diesen verschmutzt. Der Triebfahrzeugführer hielt am Bahnhof Stadt an und versuchte, mit den Jugendlichen ein klärendes Gespräch zu führen. Dabei ließ er die Türen geschlossen. Als er die Türen öffnen wollte, vernahm er ein Klirren und sah, wie mehrere Personen durch die eingeschlagene Scheibe flüchteten. Laut Zeugen sollen zwei Jugendliche aus der Gruppe die Scheibe eingeschlagen haben. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 07424 / 931 80.