„Es ist einiges im Umbruch“, so die Abteilungsleiterin der Tennisabteilung der TG Schura, Miriam Gruler. Bei der Abteilungsversammlung am Freitag haben langjährige Mitglieder ihr Zepter an Nachfolger weitergegeben.

Die wohl größte Veränderung: Die Abteilung braucht einen neuen Abteilungsleiter. Miriam Gruler muss ihr Amt aus berufsbedingten Gründen abgeben. Vier Jahre hatte sie das Amt inne. Neuer Abteilungsleiter wurde nach den Wahlen Lars Vosseler. „Ich bin froh, jemanden gefunden zu haben, der sich dazu bereiterklärt hat“, sagte Gruler erleichtert. Auch Larissa Link, die bisherige Jugendleiterin, gab ihren Posten ab, wird aber als Beisitzerin weiter tätig sein. „Sie hat sich über Jahre sehr verdient gemacht“, betonte Gruler. Yannis Vosseler übernahm ihr Amt– die Jugendlichen übernehmen so zunehmend mehr Verantwortung. So auch Nick Pinna, der Beisitzer bleibt. Die zweite Beisitzerin Karen Rehnert wurde von Steffi Asmus abgelöst.

Miriam Gruler schaute auch auf das vergangene Vereinsjahr zurück.Dabei musste sie feststellen, dass die Mitgliederzahl auf 88 sank und damit um sechs Mitglieder geschrumpft ist. Froh war sie über die rege Teilnahme am Erwachsenenschnuppertraining, durch das auch ein Mitglied gewonnen werden konnte. Die 26-jährige Tradition des Lupfen-Cups konnte nicht fortgeführt werden. „Leider gab es in Talheim zu wenige Spieler.“ So wurde 2019 zwar kein Lupfen-Cup gespielt, aber Lupfen-Meisterschaften.

Jugendleiterin Larissa Link erinnerte sich dabei gerne an einen Rekord bei der Mitgliederzahlen der Jugendlichen. 2014 waren es 47 an der Zahl. „Da war unsere alte Halle schnell zu klein, sodass wir in Spaichingen zwei Hallenplätze angemietet haben“, erzählte sie. Außerdem bekam sie Unterstützung von der Trainerin des Tennisclubs Trossingen, Selina Steinich. Beim Dorffest in Schura stellte sie mit den Jugendlichen einen Waffelstand auf die Beine – der wirtschaftliche Erfolg sei streitbar, „aber die Teamarbeit war ein Sieg“, äußerte sie begeistert. Doch die Jugendlichen werden auch langsam erwachsen. Mitunter ein Grund, weshalb ihre Zahl wieder auf 15 Mitglieder in 2019 gesunken war, auch weil „die Jugendlichen in den Ausschuss hineinwachsen“, so Link mit Blick auf Yannis Vosseler und Nick Pinna und fügte hinzu: „Es braucht den frischen Wind.“