Jugendgemeinderat soll entstehen

Beim Jugendforum im Trossinger Konzerthaus haben Schüler der siebten bis neunten Klassen gemeinsam mit dem Bürgermeister, Gemeinderäten und den Jugendreferenten Ideen für die Zukunft entwickelt. Bald schon soll es ein festes Jugendgremium geben, das sich für deren Realisierung einsetzt.

„Lassen Sie sich drauf ein“, gab Stadtjugendreferentin Lisa Nottmeyer, die den Vormittag organisiert hatte, den Gästen aus dem Rathaus mit auf den Weg. Und das, was die Stadträte, der Bürgermeister und der Hauptamtsleiter erfahren konnten, zeigte ein breites Bild von den Bedürfnissen der Jugendlichen.

Trossingen scheint aus jugendlicher Sicht nicht die hipste Stadt zum Leben zu sein, doch nur ganz wenige der 70 Jungen und Mädchen, die beim Jugendforum mitgemacht haben, sind mit ihrer Heimatstadt so richtig unzufrieden. Moderator Udo Wentzel wollte es von den Jugendlichen genau wissen: „Wie gefällt es euch in Trossingen? Fühlt ihr euch sicher?“. Auf diese und einige weitere Fragen konnte die Jugendlichen über eine Skala von ein bis zehn abstimmen.

Erschrocken reagierte Susanne Reinhardt-Klotz (OGL), die als eine von sechs Vertretern des Gemeinderats am Forum teilnahm, über die Sorgen der Schüler. Besonders Mädchen signalisierten, sich in Trossingen nicht sicher zu fühlen, andere betonten, gewisse Plätze zu meiden. Auch Drogen, Alkoholmissbrauch und fehlende Freizeiteinrichtungen waren ein Thema. „Ich sehe, dass es viele Anliegen gibt und ein Dialog zwischen uns tut sicher beiden Seiten gut“, sagte Bürgermeister Clemens Maier.

Jugendliche und Erwachsene bearbeiteten im Anschluss sieben Themenfelder. Dabei ging es unter anderem um die geplante Erlebniswiese, Integration, Kriminalität, Umweltschutz und Innenstadtgestaltung. Im großen Plenum wurden die Ergebnisse der einzelnen Gruppen vorgestellt. Dabei zeigte sich, dass sich die Jugendlichen jede Menge Gedanken über Trossingen machen und bei so mancher Kritik und Erwartungshaltung auch bereit sind, sich selbst aktiv für die Umsetzung ihrere Wünsche einzubringen.

Mit viel Leidenschaft und Ideenreichtum waren die Gruppen „Jugendhaus“ und „Erlebniswiese“ mit dabei. Die Jugendlichen überlegten, ob sie selbst Dienste übernehmen, um das Budget zu entlasten, dafür aber andere Dinge realisieren zu können. Denn neben den bereits geplanten Fahrrad- und Skateboard-Strecken wünschen sich die Jugendlichen auch ein Bodentrampolin, kostenloses, flächendeckendes WLan und Trinkbrunnen. Das Jugendreferat solle in mehreren Containern untergebracht werden. Ein Gymnasiast brachte es auf den Punkt: „Es lohnt sich, wenn man in eine solch tolle Fläche investiert.“

Die Frage, was Trossingen noch fehlt, um für Heranwachsende attraktiver zu werden, bündelte sich in drei Hauptthemen: Es fehle an einem Hallenbad, einem Kino und über eine amerikanische Fastfood-Kette würden sich die Jungs und Mädchen ebenfalls freuen. Doch auch hier brachten die Teilnehmer Lösungsvorschläge. So hoffen sie, dass das Kommunale Kino künftig auch Filme für ihre Altersklasse zeigt oder die Zugverbindungen nach Villingen-Schwenningen für den Kinobesuch optimiert werden.

„Die Themen sind da. Die Frage ist, wie kommen sie in den Gemeinderat?“, formulierte Bürgermeister Maier die grundsätzliche Herausforderung, aus den Wünschen der Schüler konkrete Projekte zu machen. Ein Jugendgemeiderat solle als Schnittstelle zwischen den Jugendlichen und dem Rathaus fungieren, so der Vorschlag an diesem Vormittag. „Aus jeder Schule könnte es einen Vertreter geben“, schlug die zuständige Arbeitsgruppe vor, in der auch der Bürgermeister mitgearbeitet hatte.

Lange warten wollen die engagierten Teenager nicht mehr. „Ab dem nächsten Schuljahr könnten wir anfangen“, so eine Teilnehmerin. Maier unterstützte den Tatendrang: „Wir haben heute einen guten Start gehabt. Wir bleiben dran am Thema. Ich würde mich freuen, wenn es nach den Sommerferien einen Jugendgemeinderat gibt.“