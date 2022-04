Joo Kraus bittet zur „Cookbook-Session“ ins Kesselhaus

Auf Einladung der Trossinger Hochschule für Musik ist am Samstag, 9. April, ab 19.30 Uhr der Trompeter und Jazzmusiker Joo Kraus in der „Cookbook-Session Vol IV“ in der Kulturfabrik Kesselhaus zu Gast. Er spielt gemeinsam mit den Jazz- und Pop-Lehrenden der Hochschule, wie es in einer Ankündigung heißt.

Das Publikum erwartet eine Session mit Eigenkompositionen und Arrangements von Joo Kraus, aber auch Kompositionen von Michael Jackson, Sidah Garrett, Freddie Hubbard sowie Dozenten der Trossinger Jazzabteilung. Gemeinsam mit Joo Kraus lassen die Initiatorin Anika Neipp (Gesang) und ihre Trossinger Hochschulkollegen Matthias Anton (Saxofon), Tobias Hoffmann (Gitarre), Raphael Lott (Klavier), German Klaiber (Bass) sowie Martin Deufel (Schlagzeug) die Musikstücke quasi in Tuchfühlung mit dem Publikum live entstehen, kündigt die Hochschule in ihrem Schreiben an.

Joo Kraus ist mit zwei Grammy-Nominierungen, dem „Echo Jazz“ als bester deutscher Trompeter und sechs „German Jazz Awards“ in Gold ein Ausnahmekünstler, heißt es weiter. Doch ganz gleich, ob Joo mit dem kubanischen Pianisten Omar Sosa, mit Paula Morelenbaum oder seinem eigenen Quartett auftritt, stets ist da dieser unverwechselbare Ton: Bescheiden und kraftvoll, mitreißende Spielfreude gepaart mit sensibler Achtsamkeit für die Mitmusiker. Der Ulmer hat seine Wahrnehmung für Musikstile aus aller Welt geöffnet, aber seine mal schwermütigen, mal heiteren Melodien bleiben hundert Prozent Joo Kraus.

Durch Signature Dish und Signature Drink von Joo Kraus lernt man die Persönlichkeit des Musikers im Kesselhaus noch einmal auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Beides kann bei Caterer Markus Santo an der Bar bestellt werden.