Johny Cengic und Dmytro Hordok sind Schachkönige

Beim Kinderferienprogramms des Schachvereins haben Johny Cengic und Dmytro Hordok die Stadtmeistertitel errungen. Riesigen Spaß und Erfolg hatten aber auch die begeisterten Neulinge beim „königlichen Spiel“.

Anfänger und Fortgeschrittene im Alter von acht bis 12 Jahren kämpften beim Schachverein im Rathaus Schura um den Titel „Kinder-Stadtmeister 2020“. Jugendleiter Tom Gutknecht ließ die Kinder im Modus „Jeder gegen jeden“ aufeinander los. Gewertet wurden am Ende aber zwei Gruppen getrennt – die Kinder unter zehn Jahren ermittelten einen eigenen Titelträger, die Spieler unter 14 Jahren ebenfalls.

Klar favorisiert waren die Vereinsspieler Jonny Cengic, Dmytro Hordok und Janek Jabs. Am Ende machten sie auch die ersten Plätze unter sich aus. Doch auch unter den Neulingen entdeckte der Verein einige Schachtalente. „Da steckt echtes Potenzial dahinter“, stellte Gutknecht fest. Spaß machte es jedenfalls allen und lernen konnten sich auch einiges, denn zwischen den Partien erklärten der Turnierleiter und der Schachvereinsvorsitzende Harry Pfriender den wissbegierigen Nachwuchstalenten so einige Tricks und Kniffs. Mancher konnte die Ratschläge auch sofort umsetzen. So startete beispielsweise der neunjährige Johannes Klein plötzlich eine unerwartete Siegesserie und katapultierte sich so noch auf den 2. Platz der U10, die Dmytro Hordok klar gewann. Den dritten Platz sicherte sich der achtjährige Toni Degaetano, zusammen mit Nevrus Useinov der Jüngste. Hinter dem haushoch überlegenen Cengic bei den Älteren sicherte sich Janek Jabs den zweiten Platz. Der beste Neuling war hier der elfjährige Aaron Düll auf Rang drei. In klar überlegenen Gewinnstellungen unterlief ihm gleich mehrmals ein Patt, das ihn wertvolle Punkte kostete. „Das Mattsetzen üben wir noch“, kündigte Gutknecht an. Der Stimmung tat das aber keinen Abbruch. So erhielt der kleine Nevrus bei seinem überraschenden Sieg in der Schlussrunde sogar Applaus von der restlichen Truppe. „Echte Sportsmänner“, lobte Pfriender.

Alle interessierten Kinder sind jeden Donnerstag um 18 Uhr beim beim Jugendtraining des Schachvereins im Rathaus Schura willkommen.