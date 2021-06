Johannes-Spreter-Gemeindehaus wird eingeweiht

15 Monate nach dem Spatenstich im April 2020 wird am Sonntag, 11. Juli, das neue evangelische Gemeindehaus eingeweiht. Es erhält seinen Namen nach dem ersten evangelischen Pfarrer in Trossingen Johannes Spreter.

Geboren in Rottweil, bekam Johannes Spreter 1520 vom Abt des Klosters Reichenau die Pfarrei Trossingen übertragen. Weil er sich aber schon bald den reformatorischen Gedanken Martin Luthers anschloss, wurde ihm diese wieder entzogen. Doch die Reformation breitete sich in Württemberg aus. Trossingen wurde zu einer der ersten Gemeinden Altwürttembergs, die den evangelischen Glauben annahmen und die Trossinger hielten zu ihrem ehemaligen Pfarrer. So konnte Johannes Spreter 1535 wieder als – inzwischen verheirateter und evangelischer – Pfarrer nach Trossingen zurückkehren, wo er um das Jahr 1547 auch gestorben ist. Ein bedeutender Name also für das neue evangelische Gemeindehaus!

Die Einweihung am 11. Juli wird mit einem festlichen Gottesdienst um 10 Uhr auf dem Kirchplatz begangen. Den Gottesdienst hält Pfarrer Torsten Kramer. Er wird musikalisch gestaltet vom Posaunenchor Trossingen. Anschließend gibt es verschiedene Grußworte und auch Einblicke in die Planung und die Bauzeit des Gemeindehauses. Danach wird es möglich sein, sich in kleinen Gruppen durch das neue Gemeindehaus führen zu lassen und sich im Kirchgarten mit einem kleinen Snack und Getränken zu stärken.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Teilnehmendenzahl auf 125 Personen begrenzt (Kinder bis 14 Jahre nicht mitgerechnet) und eine vorherige Anmeldung erforderlich. Die Anmeldung ist möglich vom 29. Juni bis 1. Juli, am besten per Email an Heike.Rochira@elkw.de oder telefonisch unter 07425 / 959 97 00. Zu beachten ist auch, dass am Veranstaltungstag ein Parken auf dem Kirchplatz nicht möglich ist.