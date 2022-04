Jochen Stübenrath unterrichtet Harfe an der Musikschule

An der Musikschule Trossingen und Tanzschule Trossingen sind neue Lehrkräfte aktiv. Das geht aus einer Pressemeldung hervor. Die Musikschule hat ihr Angebot um das Fach Harfe erweitert. Seit 1992 gibt Jochen Stübenrath Unterricht auf Haken-, Einfach- und Doppelpedalharfe. Als neue Lehrkraft ist er nun an der Musikschule tätig. Stübenrath studierte an der Hochschule für Musik Nürnberg, an der Franz-Liszt-Akademie in Budapest und an der Hochschule für Musik in Würzburg. Durch die stetige Konzerttätigkeit, sowohl solistisch wie auch in Orchestern, Folkgruppen und Kammermusikensembles, sammelte er praktische Bühnenerfahrung. Verschiedene Projektarbeiten mit Erzählern, Schauspielern, Tänzern und Aktionskünstlern bewiesen seine Flexibilität auf, vor, hinter und über der Bühne. Neben der Konzert- und Unterrichtstätigkeit ist Jochen Stübenrath ein aktiver Dirigent. Er ist verantwortlich für die musikalische Entwicklung verschiedener Ensembles und Orchester und gestaltet deren Konzert- und Unterhaltungsmusikprogramme. In der Region dirigiert er den Musikverein Wurmlingen.

Elisabeth Weber (Foto: MST), Fachkraft für Violine, spielt seit ihrem siebten Lebensjahr Geige. „Ich spiele in allen Lebenssituationen meine Geige, denn die damit verbundene Musik war und ist eine Inspirationsquelle, Freude und Erfrischung für mich“, erklärt Weber. Wenn es nach ihrer Mutter gegangen wäre, hätte sie Klavierspielen gelernt. Sie entschied sich aber bei einer Instrumentenvorstellung für die Geige.

Maren Fedder lehrt an der Tanzschule Trossingen kreativen Kindertanz. „Bei Kindern fasziniert mich immer wieder das spontane Eintauchen in spielerische Bewegungsideen und die rhythmische Körperbewegung zu einer geliebten Musik“, so Fedder. Dieser Bewegungsfreude möchte sie im Unterricht Raum geben und diese durch Anregungen, Impulse, Bilder und Themen fördern. „Tanz bietet die Möglichkeit sich auszudrücken, Gefühle zu zeigen, Geschichten zu erzählen und anderen damit zu begegnen. Tanz macht lebendig“, schwärmt sie.