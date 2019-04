Jeweils acht Teams in Bezirksliga und Bezirksklasse

Die Bezirksliga und Bezirksklasse der Ringer-Arbeitsgemeinschaft Schwarzwald-Alb-Bodensee (ARGE-SAB) kann mit jeweils acht Mannschaften in die Saison 2019 starten. Beim Staffeltag im Schützenhaus in Trossingen zeigten sich die Staffelleiter Martin Moosmann (AV Sulgen) und Achim Schemel (AV Hornberg) darüber sehr erleichtert.

Bis zu dieser Tagung hatten nur sechs Vereine eine Mannschaft für die Bezirksliga gemeldet, nachdem gleich vier Mannschaften in höhere Ligen der Landesverbände Südbaden (KSV Allensbach, VfK Radolfzell und KSV Tennenbronn II) und Württemberg (KSV Trossingen) aufgestiegen waren. Ein Antrag von Moosmann, der eine wesentliche Lockerung hinsichtlich der Mindestanzahl von Ringern in der Bezirksliga vorsah, wurde von den Vereinsvertretern unerwartet einstimmig gebilligt. Daraufhin erklärten sich der AV Sulgen II und die KG Nendingen/Mühlheim II bereit, als Bezirksklasse-Dritter in die Bezirksliga aufzusteigen, beziehungsweise als Bezirksliga-Schlusslicht in der Liga zu verbleiben. Die Sollstärke von zehn Ringern in der Bezirksliga bleibt bestehen. Eine Mannschaft kann aber auch mit acht Ringern (bisher neun) antreten, wovon sieben (bisher acht) das erforderliche Gewicht haben müssen. Tritt ein Team mit nur sieben Athleten an, wird zwar für den fehlenden Ringer ein Ordnungsgeld fällig, der Kampf wird aber gewertet, wie er auf der Matte ausgeht.

Mit diesen Richtlinien-Änderungen wird den Vereinen nicht nur hinsichtlich der Mindestanzahl von Ringern entgegengekommen. Auch erfolgt eine kostspielige Anzeige erst dann, wenn ein Team nur mit fünf oder weniger Akteuren über die Waage geht. In der Bezirksklasse ist dies künftig erst der Fall bei nur drei angetretenen Ringern. Damit soll auch der Aufwand der Rechtsinstanz reduziert werden.

Erstmals wird die KG Wurmlingen/Tuttlingen für die Bezirksklasse eine zweite Mannschaft an den Start schicken und auch der SV Triberg meldet wieder ein Reserveteam. Neu für die kommende Saison ist, dass in der ARGE Ringer mit dem N4-Status unbegrenzt eingesetzt werden dürfen. Dies galt bisher nur auf Landesebene in Südbaden, in der Regionalliga und Bundesliga.