Jetzt geht’s los: Waghalsige Sprünge auf der Dirt-Line

Reges Leben hat auf der Erlebniswiese an der Heinz-Mecherlein/Tuninger Straße beim Einweihungsfest des ersten Bauabschnittes am vergangenen Sonntagnachmittag geherrscht. Kinder, Jugendliche und Junggebliebene zusammen mit einem Häufchen Erwachsenen bevölkerten den Platz.

„Gleich drei Projekte beinhaltet der erste Bauabschnitt“, erzählt Stadtjugendreferent Marc Molsner. Da ist zum einen das Jugendhaus mit dem Büro für das Stadtjugendreferat, die Einweihung der neuen „Dirt-Line“ und dann „S’Bike-Bussle“.

Riskante Sprünge? Geht!

Für die Trossinger Jugendlichen war eine Dirt-Bike-Strecke auf der Außenanlage von großer Wichtigkeit. Bereits vor der Einweihung und offiziellen Eröffnung der Strecke durch Bürgermeisterin Susanne Irion fuhren die Biker mit waghalsigen Sprüngen über die Erdhügel. Die Dirt-Line sei zwar nicht so groß, aber klasse gut, meinte Felix Grimm aus Balgheim. Man merke gleich, dass die Strecke von Profis gebaut wurde. Da gäbe es Sachen nicht nur für Anfänger, sondern auch Schikanen für Fortgeschrittene Bikefahrer. „Man kann riskante Sprünge und ausgefallene Tricks machen“, freut sich Felix.

Jugendreferent Marc Molsner hatte dann alle Mühe, die jugendlichen Biker zum Sammelplatz zu rufen. Denn es war soweit, Bürgermeisterin Susanne Irion weihte die Strecke mit einigen Worten ein. Das Stadtoberhaupt freute sich, dass die Bahn bereits von den Jugendlichen in Beschlag genommen wurde. Die jüngste Fahrerin zähle gerade einmal fünf Jahre.

„Ihr seid uns etwas wert“, rief Irion den Rennfahrern und Jugendlichen zu. Dies soll auch das Motto der Erlebniswiese sein. Diese Wertschätzung habe die Stadt baulich auch zum Ausdruck gebracht mit bisher 1,06 Millionen Euro. Die weiteren Baulichkeiten belaufen sich auf 1,03 Millionen Euro, sodass eine Gesamtsumme von 2,09 Millionen Euro zusammenkomme, informierte die Bürgermeisterin. Man sei allerdings auf die Förderung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau für städtebauliche Erneuerungen in Höhe von rund einer Million Euro angewiesen.

Aus Jugendlichen werden Rennfahrer

Sie wünschte sich, dass die Erlebniswiese mit seinen Einrichtungen zum zentralen Anlaufstelle der Jugendlichen wird. Diese sollen nicht nur Spaß haben, sich wohlfühlen und auch mal sportlich an ihre Grenzen kommen, sondern auch andere Dinge lernen wie Kameradschaft, anderen helfen und dass es mehr Wert hat, sich einzubringen.

Dabei dankte die Bürgermeisterin all denen, die beim Bau mitgeholfen haben, hauptsächlich beim Umbau des alten Schulbusses zum Werkstattbus, in dem zukünftig Jugendliche ihre Fahrräder selbst reparieren können. Der Ort möge also zum „Anstrengen und für Euch zum Erlebnisort werden“, lautete der fromme Wunsch von Susanne Irion.

Allen Widrigkeiten getrotzt

Zum Schluss dankte sie allen Beteiligten, die den ersten Bauabschnitt zuwege gebracht haben: Trotz aller Widrigkeiten habe letztendlich der Stadtrat grünes Licht zum Bau gegeben, während Frank Zepf für das Objekt zuständig war. Dem Architekten Harald Kienzle für die Planung des Jugendhauses und dem Sailer-Landschaftsarchitekten (beide aus Rottweil) für die Planung der Außenanlage. Kaum hatte Bürgermeisterin Irion das Band durchschnitten rasten über 30 Bikerfahrer los, um ihre Fahrkünste und Tricks den Besuchern zu zeigen.

Diese ließen sich anschließend vor dem Jugendhaus bei Kaffee und Kuchen, Gegrilltem und diversen Getränke von der Sonne bescheinen.

Daneben zeigte der 14-jährige Michael Kossenko den Interessierten „S’Bike-Bussle“. Hier hat er selbst beim Umbau mitgeholfen. Vor allen Dingen war er stolz auf die Holzdecke, wo er mit Hand anlegte. Im Übrigen findet er die Werkzeugausstattung famos. Da seien Werkzeuge vorhanden, die man zu Hause einfach nicht hat und so ist es ohne weiteres möglich, sein Fahrrad selbst zu reparieren. Die Erlebniswiese findet er sowieso super und cool. Da könne man sich mit Freunden treffen und seine Freizeit verbringen. Diesen Worten schlossen sich auch seine Freunde Jonathan Bühler und Noah Maier an. Jugendreferent Marc Molsner ist also richtig stolz auf seine Jungs und hofft, dass der zweite Bauabschnitt bald realisiert werden kann.