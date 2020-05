Jede Woche ein neues Hörspiel

Der Studiengang Musikdesign der Hochschule für Musik präsentiert ab Dienstag wöchentlich ein neues Hörspiel im Internet. Der Abruf ist kostenlos.

„Damit auch in Zeiten des Social Distancing das Publikum der Musikhochschule Trossingen nicht zu kurz kommt, hat sich der Studiengang Musikdesign etwas besonderes einfallen lassen: Er lädt jeden Dienstag Punkt 9 Uhr zum Hörspielfrühstück“, so die Ankündigung der Hochschule. Mit Start am 5. Mai veröffentlichen die Studierenden zehn Wochen lang auf der Website des Landeszentrums Musik-Design-Performance (landeszentrum.net/hoerspiele) Produktionen, die im Jahr 2019 in Kooperation mit der UNESCO City of Literature Heidelberg entstanden sind. „Selbstverständlich sind die Hörspiele nach Veröffentlichung rund um die Uhr abrufbar“, so die Mitteilung weiter.

Die Hörspiele wurden bei den Heidelberger Literaturtagen 2019 uraufgeführt und anschließend bereits auf dem Klangdom im ZKM Karlsruhe im Rahmen der ARD Hörspieltage 2019 präsentiert. Autorinnen und Autoren der Stadt Heidelberg entwarfen die Geschichten von Science Fiction bis zum Märchen. Das Sounddesign, die musikalische Gestaltung und die Produktion übernahmen Studierende des Studienfachs Musikdesign.

Eingesprochen wurden die Texte mehrheitlich von Studierenden der Musikhochschule Trossingen sowie von Schauspielstudierenden der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg.