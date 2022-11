Jede Menge Spiele für Groß und Klein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Immanuelkirche Trossingen hatte zu einem gemütlichen Spielenachmittag eingeladen und mit etwa 30 Leuten von klein bis groß waren die Spieltische gut gefüllt. Für jedes Alter standen Spiele bereit, aber man konnte auch sein eigenes Lieblings(familien)spiel mitbringen. Ganz ungezwungen haben sich verschiedene Grüppchen gebildet und einfach drauflos gespielt. Der nächste Spielenachmittag findet am Sonntag, 11. Dezember, von 14 bis16 Uhr in der Immanuelkirche (Achauerstraße 27) statt, wozu jeder willkommen ist, der Freude am gemeinsamen Spielen hat.