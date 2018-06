Jazziger Einstieg in den Sommer

Der Countdown bis zum Sommerkonzert der Stadtkapelle Trossingen im Innenhof der Rosenschule läuft. Wenige Tage nur noch, um den letzten Feinschliff zu perfektionieren. Für die Musiker ist das kein Problem.

In einer der letzten Proben vor dem Konzert nimmt Dirigentin Miriam Raspe in ihrer gewohnten Art den Dialog mit der Kapelle auf und formt Ausdrucksstärke und Klangkörper aller für den Saisonabschluss ausgewählten Beiträge. Dabei achtet die Profimusikerin und Dozentin für Blasorchesterleitung an der Musikhochschule darauf, dass Musik und Gesang harmonisch klingen. S

tadtkapelle und Sängerin Sinnika Kimmich sollen in ihren gemeinsamen Auftritten als Einheit erklingen. Raspe geht detailliert auf Optimierungsvorschläge ein, analysiert, arrangiert und überträgt die Begeisterung in ihrem Dirigat auf ihre Musiker. Die Auswahl des Repertoires zwischen jazzig-schwungvollen und sinfonisch-unterhaltsamen Stücken wirken in rhythmischer Leichtigkeit vorgetragen, lesen sich wie eine begeisternde musikalische Party, weshalb die Organisatoren das Serenadenkonzert wohl mit dem Untertitel Gartenparty versehen haben.

Einstimmung in den Sommer

Das Konzert erklingt im typischen Aufbau von zwei Konzertteilen, die in der Pause und nach einem möglichen Epilog an Zugaben jede Menge Raum für Geselligkeit und den Dialog untereinander bietet. Das Programm enthält Stücke von Felix Mendelsohn Bartholdys Vertonung des Mittsommernachttraums bis hin zu einer mitreißenden Darbietung der jazzigen George Gershwin Nummer „They Can’t Take That Away from Me“.

Optimistischer Blick nach vorne

So verspricht das Konzert sommerliche Kurzweil und stimmt unmittelbar auf die bevorstehenden Ferienwochen ein. Und auch den Musikern selbst tut diese Ablenkung gut. So rückt die Frage, wie es mit der Stadtkapelle weitergehen soll, ein bisschen in den Hintergrund. „Wir haben die Situation entschärft, bleiben der Vereinsspitze kommissarisch bis zur Winterpause erhalten und blicken zuversichtlich nach vorne“, so der bisherige zweite Vorsitzende Richard Fisel, der gemeinsam mit dem Vorsitzenden Christoph Feger während der letzten Generalversammlung sein Amt niedergelegt hatte (wir haben berichtet).

Am 8. Juli um 17 Uhr richtet sich der Blick der Stadtkapelle nun nach vorne. Die Zuhörer erwartet ein blasmusikalisches Feuerwerk der guten Laune. Der Eintritt ist frei. (rabo)