Jahrzehnte des Harmonika-Booms

Trossingen - Die beiden Zentren der Harmonikaindustrie behielten einander gut im Auge und ihre Geschichte verlief durchaus unterschiedlich. Die 1880er Jahre wurden zum entscheidenden Jahrzehnt der Branche. Mit der Industrialisierung erlebte sie vor allem durch den Export nach Übersee sowohl in Klingenthal/Sachsen als auch in Trossingen einen phänomenalen Aufstieg.

Eine schon vor 1880 einsetzende gegenläufige Entwicklung verstärkte sich: Auf der Baar beschränkte sich die Anzahl der Harmonikahersteller auf die vier stetig wachsenden Fabriken Hohner, Koch, Weiss und Messner. – Ein fünfter Produzent, Christian Bilger, verkaufte seinen Betrieb 1890. – Dagegen gründeten und behaupteten sich in und um Klingenthal mehr und mehr Firmen. Schon vor 1900 ging ihre Zahl in die Dutzende.

Nach der Jahrhundertwende setzte sich der Trend ungebremst fort. Die wenigen Trossinger Großfabriken expandierten. Die Marktführer Hohner und Koch führten 1903 die Produktion von „Accordeons“ ein und holten sich dazu Fachkräfte aus Sachsen und Thüringen. Im Zuge der Geschäftserweiterung kaufte die Hohner AG nach genauer Prüfung 1912 und 1914 die altrenommierte Akkordeonhersteller Kalbe (Berlin) und Gessner (Magdeburg). Die Expansionslust der zweiten Hohner-Generation (die fünf Gründersöhne leiteten seit September 1900 das Unternehmen) hatte sich schon zuvor gezeigt: 1906 bis 1909 wurden die württembergischen Mundharmonikafabriken Hotz und Pohl (beide in Knittlingen) sowie die älteste Trossinger Firma „Chr. Messner & Cie.“ erworben. – Die vielfältige Konkurrenz in Sachsen ließ man anscheinend unbehelligt.

Die „roaring twenties“ der Harmonikaindustrie

Rein quantitativ bilden die 1920er Jahre den Höhepunkt der Harmonikageschichte. In keinem Jahrzehnt wurden mehr Zungeninstrumente produziert und von Deutschland aus in die Welt verschickt. Die Anzahl der Beschäftigten in den Weltzentren Klingenthal und Trossingen erreichte ebenfalls Rekordhöhen; jeweils etwa 5000 Beschäftigte in den Fabriken, dazu eine hohe Zahl von Heimarbeiterinnen.

Es kam nochmals zu Neugründungen zahlreicher Harmonikafirmen, denn der Export der höchst populären Musikinstrumente versprach in den unruhigen Zeiten nach dem verlorenen Weltkrieg und rund um die Hyper-Inflation in Deutschland um 1923 sichere Einkünfte in stabiler Fremdwährung.

Die alten und neuen Mitbewerber kontrollierte der unbestrittene Marktführer Hohner nach Kräften. Eine umfangreiche Konkurrenzmustersammlung von Instrumenten und Katalogen wurde wesentlich in den 1920ern angelegt. Der Aufkauf der Trossinger Großbetriebe Ch. Weiss und And’s Koch Ende des Jahrzehnts verstärkte die Dominanz der Hohner AG.

Aber warum schritt Hohner nie zur Übernahme eines sächsischen Herstellers, wo doch in den 1920ern im Raum Klingenthal weit über 100 Betriebe existierten?

Offenbar verfolgte das Großunternehmen eine andere Strategie: Vom Anfang der 1920er Jahre bis in die Zeit des Zweiten Weltkriegs unterhielten die Trossinger enge vertragliche Kontakte mit dem Kaufmann Albert Glass. Dieser spielte die Rolle eines Chefeinkäufers, der alle möglichen Musikinstrumente dortiger Hersteller erwarb – und dafür bis zu vier Prozent Provision kassierte. Die Produkte wurden dann über das weltweite Hohner-Vertriebsnetz abgesetzt.

Bei den Mundharmonikas handelte es sich um Billigware unter Namen wie „Spear Brand“, „Beaver Brand“, „X-L-O“ oder „Pioneer Brand“. So nutzte Hohner das Klingenthaler Potential, ohne selbst direkt im Musikwinkel einzusteigen.

Spätestens 1930 wurden die Zeiten jedoch sehr unruhig. Die Weltwirtschaftskrise brachte alle Harmonikaproduzenten in Bedrängnis. Hohner ließ sich wöchentlich Berichte über das mehr oder weniger dramatische Geschehen in Klingenthal schicken. Diese „Spionage-Berichte“ sollen in der nächsten Folge behandelt werden.