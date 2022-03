Jahresversammlung Turngemeinde Schura 1893 e. V.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Abteilungsleiter Mate Jovic konnte zur jährlichen Versammlung der Abteilung „Turnen/Leichtathletik“ einige Mitglieder der Abteilung und des Gesamtvereines in der alten Turnhalle in Schura begrüßen.

Nur rund sechs Monate waren seit der letzten Versammlung vergangen und auch in dieser Zeit wurde das Geschehen innerhalb der Abteilung durch die Pandemie dominiert. Dennoch lerne man so langsam, mit dieser Situation zu leben, so Jovic. Es sei in dieser neuen Realität schön zu sehen, dass der Übungsbetrieb nach wie vor angenommen wird und man vor allem im Kinderbereich das Gefühl des „Gebrauchtwerdens“ vermittelt bekomme. Mate Jovic bedankte sich bei den Übungsleiterinnen und- leitern für ihr wöchentliches Engagement und betonte deren Wichtigkeit für den Verein und dessen Mitglieder.

Die Berichte aus den einzelnen Gruppen waren durchweg positiv. Aufgrund der gültigen Bestimmungen ist in manchen Gruppen die Teilnehmerzahl vorübergehend etwas „geschrumpft“ aber mit den zunehmenden Lockerungen wird auch hier wieder der Normalzustand erreicht werden. Im Kinder- und Jugendbereich ist die Nachfrage nach wie vor groß. Das Vorschulturnen kann nach dem überraschenden Rücktritt der bisherigen Übungsleiterinnen zum großen Glück ungehindert weiterlaufen. Ein Dreierteam wird ab sofort die Gruppe betreuen. Die Erwachsenengruppen laufen ebenso reibungslos.

Jugendleiterin Doris Fischer schlug den Anwesenden vor, in diesem Jahr wieder einmal die Sommer-Spaß-Olympiade für die Kinder durchzuführen. Dieser Vorschlag erntete nur positive Resonanz und die Planungen für die Veranstaltung werden nun aufgenommen.

Bei der darauffolgenden Entlastung des Abteilungsvorstandes konnte TG-Vorsitzende Ellen Schweser feststellen, dass der Übungsbetrieb sowie die gesamte Abteilung gut laufen, auch wenn der Übungsbetrieb manches Mal unter erschwerten Bedingungen stattfinden muss. N

ach einstimmiger Entlastung ging es zu den Wahlen. Zu besetzen waren die Posten des Abteilungsleiters, der Jugendleiterin und eines Beisitzers. Mate Jovic stellte sich nochmals für den Posten des Abteilungsleiters zur Verfügung und wurde einstimmig für zwei weitere Jahre gewählt. Ebenso wurde Doris Fischer im Amt als Jugendleiterin für zwei weitere Jahre bestätigt. Beisitzerin Ulrike Kohler stellte ihr Amt nach über 20 Jahren zur Verfügung und wurde mit großem Dank verabschiedet.