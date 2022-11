Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Trossingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zahlreiche Mitglieder und Freunde durfte der SPD-Vorsitzende Vatche Kayfedjian zur Jahreshauptversammlung im Goschenhobel im Anschluss an die Mensabesichtigung im Schulzentrum begrüßen.

Vier langjährige Genossen durften gleich zu Beginn für ihre Mitgliedschaft geehrt werden: Arno Fischer, 20 Jahre, Reinhard Urban, 50 Jahre, Ottmar Hölsch, 50 Jahre und Karl Kirschler, 60 Jahre. Der Vorsitzende nahm dafür die Versammlung mit zurück auf eine Zeitreise.

Als Karl Kirschler 1963, sein Entschluss stand schon 1962 fest, in die SPD eintrat, war Paul Kratt Vorsitzenden der SPD Trossingen. Trossingens Bürgermeister Rudolf Maschke stand der Stadt Trossingen vor und Bundeskanzler war Konrad Adenauer. Als gelernter Schriftsetzer, engagierter Gewerkschaftler und in sozialdemokratischem Milieu aufgewachsen, war es für Karl Kirschler selbstverständlich, in die SPD einzutreten. Bis heute hält Karl Kirschler, der in Trossingen als langjähriger Rektor der Löhrschule bekannt wurde, der SPD die Treue. Er ist tief geprägt durch soziale und sozialdemokratische Haltung.

Ottmar Hölsch trat 1972 in die SPD ein, deren Vorsitzender in Trossingen Karl Bäuerle war. Der Bürgermeister hieß Heinz Mecherlein und Bundeskanzler der Bundesrepublik war Willy Brandt. Dessen mutmachende Politik war für Ottmar Hölsch der Auslöser für seinen Eintritt. Ottmar Hölsch war langjähriger Schulleiter der Kellenbachschule in Schura und ist bis heute in Trossingen sozial engagiert.

Die geehrten Jubilare zeigen sich bis heute politisch interessiert und informiert. Der SPD-Ortsvereinsvorsitzende bedankte sich für die Treue und Unterstützung mit einem Gutschein aus dem Nudelhaus und durfte Urkunden und Anstecknadeln überreichen.

Die anschließende bebilderte Präsentation gab einen sehr guten Rückblick auf die sehr zahlreichen und vielfältigen Aktivitäten des Ortsvereins. Gemeinsam mit dem Fraktionsvorsitzenden Dieter Görlich legte V. Kayfedjian Rechenschaft über die geleistete Arbeit im Gemeinderat ab. Aus der Versammlung wurde den beiden Gemeinderäten explizit gedankt und großer Respekt vor ihrem Engagement gezeigt.

Der Kassenwart Gianfranco Giretti gab der Versammlung einen übersichtlichen Blick in die Finanzen des Ortsvereins.

Mit angeregten Diskussionen und einem gemeinsamen Vesper konnte die Versammlung schließen.