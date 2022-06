Jahreshauptversammlung des HSV Trossingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 20. Mai wurde beim HSV Trossingen e.V. die diesjährige Jahreshauptversammlung abgehalten. Vorsitzender Dennis Osterberg eröffnete diese mit einer kurzen Begrüßung und dem Bericht des ersten Vorstandes. Im Anschluss erfolgte der Bericht des Schriftführers. Nach der Berichterstattung des Kassenwartes wurden die Zahlen und Ergebnisse des Jahres 2021 durch die beiden Kassenprüferinnen bestätigt.

Danach durften die Übungsleiter über den sportlichen Teil des Jahres berichten. Übungsleiterin Petra Reichmann verlas den Bericht für den Bereich IGP. In diesem Bereich gab es für das Jahr 2021 einige tolle Prüfungen und Ergebnisse unserer Mitglieder.

Nach der Berichterstattung durch die Vorstandschaft führte Ehrenvorsitzender Werner Gorschboth unter Einbeziehung aller Anwesenden die Entlastung der Vorstandschaft, sowie die Annahme des Kassenberichtes durch. Diese wurde von der gesamten Versammlung einstimmig angenommen. Nach der Entlastung wurden durch die beiden Vorsitzenden Dennis Osterberg und Silvester Hegedis die Ehrungen für das Jahr 2021 und nachträglich für das Jahr 2020 durchgeführt.

Zum Ehrenmitglied ernannt wurden Anita Gorschboth, Herbert Fuchs, Karl Mesarosch und Tette Schäfer. Geehrt wurden: Matthias Pilz und Dirk Bannert (für 10 Jahre Mitgliedschaft); Irmgard Grenz, Franziska Kieninger, Manfred Lang, Petra Reichmann, Ulrich Adrion und Michaela Mauch (für 20 Jahre Mitgliedschaft); Thomas Lauffer und Elfriede Lauffer (für 25 Jahre Mitgliedschaft); Emma Stecker (für 30 Jahre Mitgliedschaft); Romy Geiger, Heike Rochira und Gottfried Schleinkofer (für 40 Jahre Mitgliedschaft); Willi Naethler (für 50 Jahre Mitgliedschaft); Gerhard Flaig und Rolf Hauser (für 60 Jahre Mitgliedschaft).

Im Anschluss an die Ehrungen fanden die Neuwahlen der Vorstandschaft statt. Als zweiter Vorstand wurde Jens Schütte gewählt, der damit Silvester Hegedis in seinem Amt ablöste. Für den Kassenwart stand Melanie Rahm zur Wiederwahl und wurde einstimmig gewählt. Auch bei der Wahl zum Pressewart handelte es sich um eine Wiederwahl. Auch Anna Hinkelmann wurde in ihrem Posten erneut einstimmig gewählt. Für die beiden Posten der Beisitzer wurden Heidrun Wissmann und Jürgen Behrendt vorgeschlagen und ebenfalls einstimmig gewählt. Den damit abgelösten Vorstandsmitgliedern danken wir hiermit für die geleistete Arbeit in ihrer bisherigem Amt.