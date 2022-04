Jahreshauptversammlung der Reservistenkameradschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag 22. April fand die Jahreshauptversammlung der Reservisten-Kameradschaft Trossingen im gut besuchten Reservisten-Heim statt. Eröffnet wurde die Veranstaltung durch den ersten Vorsitzenden OG d. R. Wolfgang Wildemann. Besonders begrüßt wurden der Ehrenvorsitzende SFw d. R. Rudi Eppler sowie die Kameraden der SBH aus Donaueschingen HptFw d. R Roberto Bold und den OFw d. R. Georg Frank.

Nach dem Beschluss der Tagesordnung ging man zunächst zu den vorgezogenen Ehrungen über. StUffz d. R. Hans-Joachim Kuhl und G.d. R. Hans Weber wurden von der Landesgruppe Baden-Württemberg im Verband der Reservisten der deutschen Bundeswehr e. V. mit der Ehrennadel in Bronze für Verdienste der Landesgruppe - überreicht durch HFw d. R. Roberto Bold und OFw Georg Frank – ausgezeichnet.

Wolfgang Wildemann ließ in seinem Bericht das Jahr 2021 Revue passieren, Corona bedingt mussten leider viele Termine abgesagt werden. Laut Kassenbericht von Kassiererin Jacqueline Hempel ist der Verein trotz Einbußen finanziell gut aufgestellt. Schriftführer Eduard Pekarik machte in seinem Bericht darauf aufmerksam, dass trotz der vorübergehenden Aussetzung der Wehrpflicht sieben neue Kameraden den Weg in die RK Trossingen fanden.

Nach der Entlastung des Vorstandes konnten noch zwei vereinsinterne Dank-Urkunden an Manfred Böck und Hans-Joachim Kuhl für ihren Einsatz im Trossinger Verein überreicht werden.