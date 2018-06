Jahrbuch bietet buntes Bild der Stadt

Das 17. „Trossinger Jahrbuch“ – das für das Jahr 2013 – ist seit heute erhältlich. Im Mittelpunkt steht dabei der Kampf um die Zukunft der Musikhochschule. Die Publikation stellt aber auch alle anderen wichtigen Ereignisse des Jahres 2013 dar und bietet zahlreiche interessante Einblicke in die Trossinger Geschichte vergangener Jahrzehnte.

„Das hätten wir damals im Jahr 1997 nicht gedacht, dass es mal 17 Jahrbücher geben würde“, sagt Wolfgang Lienhard vom Stadt-Buchverlag Lienhard & Junge bei der Vorstellung der Publikation am Mittwoch im kleinen Sitzungssaal des Rathauses. „Mit 17 hat man noch Träume“, ergänzt Stadtarchivar und Jahrbuch-Redaktionsleiter Martin Häffner, „und mein Traum ist es, die 25 zu erreichen.“ Diesmal haben wieder über 20 Autoren und Fotografen Beiträge auf 223 Seiten geliefert rund um das Stadtgeschehen 2013, aber auch darüber hinaus.

Im Mittelpunkt stehen wieder der Jahresrückblick und die Jubiläen des Jahres wie „150 Jahre Liederkranz“, „125 Jahre Höhere Schule in Trossingen“, „100 Jahre Rotes Kreuz in Trossingen“, „100 Jahre Kaninchenzucht“, „25 Jahre Tennissport in Schura“ oder auch „50 Jahre Briefmarkensammlergilde Trossingen“ (siehe dazu auch den Kasten links). Aber auch das Ende des Trossinger Traditionsgeschäfts Modehaus Koch kommt zur Sprache.

Erstmals seit der 1. Nummer des Jahrbuchs (1997) ist auch wieder eine grafisch aufbereitete Einwohner- und Gemeindestatistik enthalten, die mit einer Liste sämtlicher Mitglieder des Trossinger Gemeinderats seit 1945 in alphabetischer Reihenfolge endet.

Eine Nachlese zum Jubiläum „100 Jahre Efka“ enthält zahlreiche Fotos und Zeitzeugenberichte aus den 50er- bis 90er-Jahren. Mit der Trossinger Milchzentrale beschäftigt sich ein erster Teil, der im nächsten Jahrbuch ausführlicher fortgesetzt werden soll. Karl Martin Ruff setzt seine Reihe über die Erinnerungen von Karl Schlenker fort, die interessante Einblicke in eine Trossinger Kindheit um 1900 bieten.

Auch der beliebte Teil „Trossingen vor 100 Jahren“ mit Texten aus der „Trossinger Zeitung“ von 1913 darf natürlich nicht fehlen – wobei gerade auch die Anzeigen oft besonders interessant oder witzig sind. Zudem werden neue Publikationen Trossinger Autoren vorgestellt und Nachrufe und andere Personalia erinnern unter anderem an Karl Perenthaler, Karl Vosseler oder Hansjörg Krauss.

Dazu gibt es unter der Rubrik „Verschiedenes“ noch so manches aus Natur, Kultur und Geschichte. So erzählt unter anderem Peter Schäfer über Arthur Hauptmann und die „Vier von der Ziehorgelstadt“. Das Jahrbuch endet wie gewohnt mit einem Preisrätsel, bei dem es Gutscheine der Werbegemeinschaft Trossingenactiv zu gewinnen gibt.

Der Wert der Jahrbücher als „Fundgrube“ erweise sich oft erst nach Jahren, so Stadtarchivar Häffner. Beliebt sind sie auch bei vielen Ex-Trossingern, wie die Buchhandlung Müller etwa zum Pfingstmarkt oder während der Sommerferien merkt, wenn besonders viele Exemplare verkauft werden, weil viele ehemalige Trossinger dann ihre Heimatstadt besuchen.

Das „Trossinger Jahrbuch 2013“ ist zum Preis von 15 Euro am Donnerstag, 17. April, ab 8 Uhr auf dem Wochenmarkt auf dem Rudolf-Maschke-Platz zu haben. Ab Donnerstagnachmittag ist es dann in der Buchhandlung Müller und an den anderen üblichen Verkaufsstellen in Trossingen zu haben.