Die Geschäftsführung der Firma IVS in Trossingen hat alle Mitarbeiter mit Partnern zur Jahresabschlussfeier eingeladen. Wie in den Jahren zuvor fand die Feier im Landgasthof „Bären“ in Schura statt. Geschäftsführer Wolfgang Hänsel begrüßte alle Gäste und ehrte zehn Mitarbeiter für zehn, 20 und 25 Jahre Betriebszugehörigkeit. Obwohl laut Pressemitteilung nicht alle Mitarbeiter teilnehmen konnten, war die Gesellschaft mit 63 Gästen so groß wie nie zuvor. Das Foto zeigt (von links) die Jubilare Steffen Waizenegger (zehn Jahre), Alexander Götz (25), Denny Wohlschlegel (zehn), Johann Müller (25), Margit Nagy (zehn), Holger Depta (20), Carina Stehle (20), Peter-Christian Klaus (20) und Wolfgang Hänsel (25). Nicht auf dem Foto ist Paul Günthör (20 Jahre).