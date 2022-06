Iris Marquardt Preis geht an internationales Quartett

Nach der langen Corona-Pause erfährt das Ensemblespiel ganz neue Wertschätzung – so auch beim jüngsten Wettbewerb um den hochdotierten jährlichen Iris Marquardt Preis, der heuer zum 26. Mal an der Staatlichen Hochschule für Musik verliehen wird. Seit vergangenem Jahr bilden die Pianistin So Hee Kim, die Geigerin Estera Ghica-Racz, die Bratschistin Annemarie Ohlsen und die Cellistin Byung-Eun Kim ein international besetztes Klavierquartett, das aus dem diesjährigen Wettbewerb siegreich hervorgegangen ist. Am Donnerstag, 23. Juni, 19.30 Uhr, stellen sich die Preisträgerinnen mit einem facettenreichen Programm im Rahmen des Iris Marquardt-Preisträgerkonzerts vor. Es erklingen das populäre Klavierquartett Nr. 1 c-Moll von Gabriel Fauré sowie Alfred Schnittkes außergewöhnliches Klavierquartett nach einem Fragment von Gustav Mahler. Der Eintritt ist frei.

Mehr als ein Vierteljahrhundert lang ist der Wettbewerb um den begehrten Iris Marquardt Preis, der einst zur Erinnerung an die Mitbegründerin des Fördervereins der Hochschule ins Leben gerufen worden war, nun schon ein Fixpunkt im Jahreslauf, auf den sich stets zahlreiche Trossinger Studierende intensiv vorbereiten. In diesem Jahr war der Preis ausschließlich für Formationen zwischen drei und acht Musikerinnen und Musiker ausgeschrieben. Am Ende konnte in knapper Entscheidung das von Prof. Ákos Hernádi betreute Klavierquartett mit So Hee Kim (Klavier), Estera Ghica-Racz (Violine), Annemarie Ohlsen (Bratsche) und Byung-Eun Kim (Violoncello) die meisten Punkte auf sich vereinen. Im vergangenen Jahr hatten sich die vier Musikerinnen anlässlich einer Abschlussprüfung gefunden und nach eigener Aussage so große Freude an der gemeinsamen künstlerischen Arbeit, dass sie als Ensemble zusammengeblieben sind. Dabei profitieren sie bei der Auseinandersetzung mit der Musik von ihren unterschiedlichen Wurzeln in Korea, Rumänien und Deutschland.

Mit Faurés Klavierquartett hat das Ensemble eines der bedeutendsten und populärsten französischen Kammermusikwerke des ausgehenden 19. Jahrhunderts gewählt. Seine Eleganz und sanfte Melancholie steht in einem spannungsreichen Kontrast zum sog. „Mahler-Scherzo“ des 1998 in Hamburg verstorbenen russisch-deutschen Komponisten Alfred Schnittke.

Das Preisträgerkonzert wird komplettiert durch das Grußwort der Bürgermeisterin Susanne Irion, Vorsitzende des Vorstands der Iris Marquardt Stiftung sowie die Laudatio auf die Preisträger durch Rektor Prof. Christian Fischer, verbunden mit der Verleihung des heuer mit 6000 Euro dotierten Preises durch Ehrensenator Dr. Harald Marquardt und Christoph Marquardt als Mitglied des Stiftungsvorstandes.