Iris-Marquardt-Preis für Schlagzeuger

Künstlerische Exzellenz und soziales Engagement: Beides vereint der diesjährige Preisträger des Iris-Marquardt-Preises der Musikhochschule Trossingen. Justin Auer ist 22 Jahre alt und Schlagzeuger der Klasse Franz Lang.

Über Blockflöte und Klavier kam Justin Auer schon in frühen Jahren zum Schlagzeug, das fortan sein Hauptinstrument wurde. Er spielte in zahlreichen Jugendorchestern und Ensembles und errang einen 1. Bundespreis bei „Jugend musiziert“. Seit 2013 studiert Justin Auer Schlagzeug in der Klasse von Franz Lang an der Trossinger Musikhochschule.

Als langjähriges Mitglied der Jungen Deutschen Philharmonie, Praktikant am Staatstheater Braunschweig und als regelmäßige Aushilfe bei der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz und der Württembergischen Philharmonie Reutlingen verfügt er über umfangreiche Orchestererfahrung und steht damit exemplarisch für die deutschlandweit anerkannte Expertise der Schlagzeugklasse Prof. Lang im Orchesterbereich. Konzertreisen führten Justin Auer über Deutschland, Slowenien, Italien, Frankreich, Hong Kong, Macau, Shanghai und Singapur bis nach Brasilien.

Szenisches Talent bewies er zudem in der Spielzeit 2017/18 als Musiker und Darsteller in der Produktion „Teufels Küche“ am Theater Freiburg. Dass sich der junge Schlagzeuger als Mitglied der Trossinger Studierendenvertretung, als studentischer Vertreter im Senat der Musikhochschule Trossingen sowie als Vorstandsmitglied der Jungen Deutschen Philharmonie sozial und gesellschaftlich engagiert rundet das Bild dieses Ausnahmetalents zusätzlich ab.

Der Preis wird am 14. Juni, 19.30 Uhr, im Konzertsaal der Hochschule verliehen. In einem ebenso festlichen wie facettenreichen Preisträgerkonzert mit dem gebürtigen Konstanzer kommen neben Solowerken - darunter John Psathas „One Study One Summary“ für Marimba, Junk Percussion und Digital Audio - auch die berühmten „Folksongs“ von Luciano Berio für Mezzosopran und Ensemble zur Aufführung – inzwischen ein echter Klassiker der Moderne.

Preis wird seit 2004 vergeben

Mehr als 50 vielversprechende junge Solisten und Ensemblemusiker der Trossinger Musikhochschule wurden seit 2004 mit diesem begehrten und inzwischen mit 4000 Euro dotierten Preis ausgezeichnet.

Er wird von der gleichnamigen Stiftung und dem Verein der Freunde und Förderer der Hochschule vergeben und geht zurück auf das große kulturelle und soziale Engagement der Rietheim-Weilheimer Unternehmergattin Iris Marquardt, gebürtige Trossingerin und Mitbegründerin des Fördervereins der Hochschule.

Anlässlich ihres unerwarteten Todes 1996 wurde der Iris-Marquardt-Fonds begründet und der nach ihr benannte Preis ins Leben gerufen. Im Jahre 2007, nach dem plötzlichen Tod ihres Gatten, des Unternehmers und Mäzens Jakob Marquardt, gründeten die Familie Marquardt und der Verein der Freunde und Förderer schließlich die Iris Marquardt-Stiftung im Gedenken an Iris und Jakob Marquardt.