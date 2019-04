Irion: „Die Spieler wollten wieder in die Landesliga“

Die Handballer der HSG Baar haben den Wiederaufstieg in die Landesliga geschafft. Mit einem 30:25-Sieg bei der zweiten Mannschaft der HSG Albstadt verteidigten sie am vorletzten Spieltag den Drei-Punkte-Vorsprung vor der TG Schömberg und können nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden. Mit Florian Wenzler von der HSG Rietheim-Weilheim steht ein erster hochkarätiger Neuzugang bereits fest.

„Es war schon ein hartes Stück Arbeit. Die Albstädter haben uns nichts geschenkt“, sagte der Erfolgstrainer Martin Irion. Seine Mannschaft musste nach langer Zeit einmal wieder in der ersten Hälfte einem Rückstand (6:8) hinterherlaufen. Irion: „Albstadt hat sich etwas einfallen lassen und unsere offene Deckung vor Probleme gestellt.“

Nach 21 Spielen hat die HSG Baar 20 Siege auf ihrem Konto. Nur die Heimbegegnung gegen den Vizemeister TG Schömberg wurde mit 24:25 verloren. Irion, der im dritten Jahr nun den zweiten Bezirksmeistertitel mit der HSG Baar feiern konnte: „Wir haben ein hohes Niveau in der Mannschaft und sind in der Breite stärker als Schömberg. Mein Kompliment geht aber auch an die TG Schömberg. Sie hat eine Top-Runde gespielt.“ Die Schömberger haben nach der Niederlage am 4. November in Rottweil alle Spiele gewonnen.

Seiner eigenen Mannschaft zollt Irion ein großes Lob: „Wir waren eigentlich mit jedem Spiel zufrieden. Meine Jungs sind selbstkritisch und haben auch nach hohen Siegen ihre Leistung hinterfragt.“ Der Coach weiter: „Es war nicht einfach, die Mannschaft nach dem letztjährigen Abstieg zusammenzuhalten. Unser Ziel war klar der Wiederaufstieg. Die Spieler wollten wieder in die Landesliga.“

Das Ziel ist erreicht und Irion hofft, dass seine Mannschaft nun eine bessere Rolle in der Landesliga spielen kann. „Wir wollten diese Saison auch als Entwicklung nutzen, um stärker zu werden. Als Trainer ist man manchmal etwas ungeduldig. Aber wir haben uns in einigen Punkten verbessert, vor allem beim Tempogegenstoß.“

So ist dem Coach vor der neuen Saison in der höheren Klasse nicht bange. Irion: „Die letztjährigen beiden Aufsteiger HSG Rottweil und TV Aixheim haben sich gut geschlagen. Gegen beide Mannschaften haben wir in der Vorbereitung gewonnen. Wir sind einen Schritt weiter, stärker als vor einem Jahr.“

Große Veränderungen innerhalb des Kaders wird es nicht geben. Irion, von 2006 bis 2016 zehn Jahre Trainer der HSG Fridingen/Mühlheim, geht in der Saison 2019/20 in seine vierte Runde als Trainer der HSG Baar. Sein Co-Trainer Marc Sasse wechselt allerdings in den Jugendbereich. Irion: „Für den Verein ist es ein Glücksfall, dass er einen so erfahrenen Trainer in der Jugend hat.“ Neuer Co-Trainer wird Marius Immer. Der frühere Landesligaspieler hat zuletzt die zweite Mannschaft trainiert. Dominik Strohof bleibt Torwarttrainer.

Alexander Ulrich hört auf

Die Meistermannschaft bleibt bis auf eine Ausnahme zusammen. Der 31-jährige Alexander Ulrich wird aufhören. Irion: „Ulrich war in der Deckung ein wichtiger Spieler für uns.“ Neu zur HSG Baar wird Florian Wenzler stoßen. Der Kreisläufer kommt vom künftigen Landesliga-Rivalen HSG Rietheim-Weilheim zur HSG Baar und gilt als gestandener Landesliga-Spieler. Irion freut sich über die künftige Zusammenarbeit mit Wenzler. Irion: „Florian Wenzler ist ein ganz erfahrener Spieler. Er kann uns besonders in engen Phasen helfen, ist dann ein Ruhepohl.“ Die HSG Baar ist außerdem an einem weiteren externen Spieler interessiert, setzt aber hauptsächlich auf den eigenen Nachwuchs. Irion: „Wir wollen unseren jungen Spielern eine Chance geben.“

Die HSG Baar beendet die Saison am Samstag um 20 Uhr in Talheim mit dem Heimspiel gegen die HK Ostdorf/Geislingen.