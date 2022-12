In Wohnung über Gaststätte eingebrochen

Unbekannte Täter sind am Montagabend zwischen 17 und 22 Uhr in eine Gaststätte mit darüber liegender Wohnung in der Trossinger Heinz-Mecherlein-Straße, in unmittelbarer Nähe des Kreisverkehrs mit der Christian-Messner-Straße, eingebrochen.

Nachdem die Täter laut Polizei zunächst vergeblich versuchten, eine an der Gebäuderückseite liegende Tür gewaltsam zu öffnen, drangen sie schließlich über ein aufgebrochenes Fenster in die Gaststätte ein.Von dort gelangten die Einbrecher in das Obergeschoss, drangen dort gewaltsam in eine Wohnung ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Das von den Tätern bei ihrem Einbruch erbeutete Diebesgut steht noch nicht fest. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Personen, die am Montagabend im Bereich des Kreisverkehrs Heinz-Mecherlein-Straße und Christian-Messner-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Trossingen (Telefon 07424/93180) in Verbindung zu setzen.