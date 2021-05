In Trossingen lebt es sich sicher

Antje Spehn erkundigte sich bei der Polizei nach dem Obdachlosen, der sich derzeit in der Trossinger Kreissparkassenfiliale aufhält. Ob es Möglichkeiten gebe, das zu unterbinden, wollte sie wissen. Werner Dressler verwies auf rechtliche Grenzen. „An dieser Örtlichkeit wird er aber sicher nicht mehr lange sein“, sagte er. Der Betreffende sei „gerne obdachlos“ und seit Jahren in der Region unterwegs.

Bürgermeisterin Susanne Irion fügte hinzu, dass auch das Ordnungsamt damit befasst sei. „Generell darf er sich dort aufhalten, es stellt sich aber die Frage, ob das dauerhaft geht“, sagte sie zur städtischen Handhabe gegen den Betreffenden. Auch gegen Trinken in der Öffentlichkeit ließe sich eventuell vorgehen. CDU-Fraktionssprecher Clemens Henn kennt den Betreffenden seit mehreren Jahren. Früher habe er sich bereits unter anderem in der Commerzbank und der Volksbank-Filiale am Theresienplatz aufgehalten. „Das ist ein friedlicher Zeitgenosse“, sagte er. Stören würde allerdings, dass er seine Sachen einfach im städtischen Eingangsbereich liegen lasse. „Wir sind dran“, versicherte die Bürgermeisterin dazu. (ls)