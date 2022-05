IMS Gear setzt 460 Millionen Euro um

Der Zahnrad- und Getriebespezialist IMS Gear aus Donaueschingen hat seinen Umsatz im Jahr 2021 auf rund 460 Millionen Euro gesteigert. Zudem rechnet das Unternehmen laut Pressemitteilung auch für das laufende Jahr mit profitablem Wachstum.

Der technologische Wandel in der Automobilindustrie, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine, diesen Herausforderungen hat sich der Zahnrad- und Getriebespezialist IMS Gear gestellt. Kostenwirksame Strukturen, die flexibles und schnelles Reagieren auf konjunkturelle Schwankungen gewährleisten, gestärkte Innovationskompetenzen und Diversifizierung lauten die Eckpunkte des Rezepts, mit dem das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit dauerhaft stärken will, heißt es in der Mitteilung weiter.

Wie das Unternehmen nun bekannt gab, hat IMS Gear seine Umsatz- und Ergebnisziele im vergangenen Jahr erreicht und ist nach dem Krisenjahr 2020 wieder nachhaltig in der Gewinnzone unterwegs. „Nach 440 Millionen Euro im Vorjahr haben wir unseren Umsatz im Jahr 2021 auf rund 460 Millionen Euro gesteigert und sind damit in dem Zielkorridor gelandet, den wir uns gesteckt hatten“, erklärt IMS Gear-Vorstand Dieter Lebzelter. Für das laufende Jahr rechne das Unternehmen mit einer erneuten Umsatzsteigerung: „Trotz vieler Unwägbarkeiten, die dieses Jahr insbesondere seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs mit sich bringt, peilen wir vorsichtig-optimistisch eine Umsatzsteigerung um bis zu zehn Prozent an“, so Lebzelter. Rund 50 Millionen Euro hat der Getriebespezialist und Komponentenlieferant für die Automobilindustrie im vergangenen Jahr in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten investiert. Im laufenden Jahr sind Investitionen in Höhe von 40 Millionen Euro geplant

Die Automobilbranche bleibt ein Schwerpunkt für IMS Gear, wie Vorstand Bernd Schilling bestätigt: „Mittel- bis langfristig bietet uns dieser Markt weiterhin Wachstumschancen. Von Vorteil ist dabei, dass wir, was unsere Produktpalette anbelangt, weitestgehend unabhängig davon sind, ob ein Fahrzeug von Verbrennungsmotoren, per Hybrid-Technik oder rein elektrisch angetrieben wird.“

IMS Gear rückt aber auch verstärkt weitere Geschäftsfelder in den Fokus: „Wir bauen unseren Non-Automotive-Bereich aus. Auf dem Feld der Industrieanwendungen gibt es Marktpotential, das wir erschließen wollen. Mittelfristig könnte sich der Anteil der Industrieanwendungen am Gesamtumsatz von heute rund zehn auf zirka 30 Prozent erhöhen“, erklärt Bernd Schilling.

Ohne Innovationen in Form von Produkten und Prozessoptimierungen wird es für Unternehmen schwer, sich dauerhaft am Markt zu behaupten. Um Wachstumspotentiale in bestehenden und neuen Geschäftsfeldern zu erschließen, setzt IMS Gear verstärkt auf seine Innovationskraft, heißt es in der Pressemitteilung weiter „Deshalb“, so Wolfgang Weber, „haben wir die Unternehmensbereiche Forschung und Entwicklung, Testlabor und Industrial Engineering, die zuvor über mehrere Standorte verteilt waren, in unserem Technikzentrum in Donaueschingen zusammengeführt und weiter ausgebaut. Mit der – auch räumlichen – Verzahnung dieser Bereiche schöpfen wir Synergieeffekte aus.“

Auch seinen Ausbildungsbereich hat IMS Gear in das Technikzentrum des Unternehmens verlagert. „Die so gewonnene räumliche Nähe unseres Ausbildungszentrums zu den benachbarten Bereichen Industrial Engineering sowie Forschung und Entwicklung ermöglicht noch mehr Spielraum für Kooperationsprojekte, Damit können wir die projektbasierte Zusammenarbeit weiter intensivieren und haben der hohen Qualität unseres Ausbildungsangebots einen weiteren Baustein hinzugefügt“, wird Weber in der Mitteilung zitiert.