Improvisation und freies Spiel am Hohner-Konservatorium

Bei Akkordeon Grenzenlos dreht sich vom 28. bis 31. Oktober alles um das Thema Improvisation/freies Spiel. Eröffnet wird das Workshopwochenende am Hohner-Konservatorium in Trossingen laut Pressemitteilung mit einem Dozentenkonzert. Den Abschluss macht ein Musikpädagogisches Forum mit Impulsvorträgen, Podiumsdiskussionen, Gesprächen und Diskussionen.

Improvisation/freies Spiel finde man nicht nur im Jazz, sondern auch in der barocken Verzierungslehre, in der Volks- und Weltmusik. Improvisation/freies Spiel sei ein Thema, das viele Instrumentalisten beschäftigt und reizt. Dennoch scheue man sich häufig die Noten beiseitezulassen, da man (noch) keinen Zugang zum freien Spiel hat. Bei Akkordeon Grenzenlos 2022 werden in drei Workshopangeboten die Facetten und Grundlagen des freien Spiels, der Improvisation, beleuchtet und ausprobiert.

Die Workshops wenden sich an Spieler aller Harmonikainstrumente wie Akkordeon, Mundharmonika, Steirische Harmonika, Diatonische, Klavier und Orgel. Auch Spieler anderer Instrumente seien nach vorheriger Rücksprache willkommen. Die Workshoptage starten mit einem Impuls der Dozenten und anschließendem Austausch mit praktischen Beispielen.

Danach können die Teilnehmenden einen Workshop in den Stilrichtungen Jazz und Klassik oder auch im nicht Stil gebundenen Workshop FreiSpiel besuchen. Am frühen Abend bilden alle Mitwirkenden das „Improvisationsorchester Farbklänge“.

Die Dozenten Eric Dann und Tian Long Li nehmen sich dem Thema „Freiheit mit Verantwortung, Improvisation in der Band“ an. Improvisationskonzepte des freien Spiels werden mit dem Konzept eines durchstrukturierten Songs vereint. Der Workshop findet in einem Bandkontext statt und wird von Fabio Gouvea (b) und Yosuke Doki (dr) unterstützt.

Andreas Nebl stellt sich in seinem Workshop zum einen der Fragen: Volksmusik und Tango - improvisiert? Bei diesem Workshop lernen alle Teilnehmer Einstiege und Grundlagen der Improvisation innerhalb dieser popularmusikalischen Stile.

Dozent Volker Rausenberger befasst sich in seinen Workshops dem „FreiSpiel“ - Von Wurzeln zu Flügeln. Wie kann freies Spiel entwickelt werden? Wie entsteht Spielfluss? Das freie Spiel, Spiel an und für sich, im Mittelpunkt des musikalischen Lernprozesses von Akkordeon und Musik. FreiSpiel als methodisches Mittel zum Erlernen, Vertiefen und Differenzieren von Grundlagen der Musik und des Instruments.

Gemeinsam musizieren, improvisieren, Neues kreieren. Diese Gelegenheit werde es am Samstagabend geben. Bei der Open Jam Session sind alle herzlich eingeladen mit Gleichgesinnten zusammen zu jammen und Musik zu machen. Eine Rhythmusgruppe wird an diesem Abend bereitstehen und jeden Wunschsong begleiten können. Am Sonntagabend wird bei der Open Postersession eine Methode aus der Wissenschaft auf den Bereich der Akkordeonwelt übertragen.

Am Montag wird im Rahmen von Akkordeon Grenzenlos beim Musikpädagogischen Forum ganztägig ein Ort zur Kommunikation und zum Austausch geschaffen. Neben den Dozenten von Akkordeon Grenzenlos wird als Gastdozentin Franziska Gohl das Musikpädagogische Forum mitgestalten.

Anmelden können sich interessierte Personen online über die Homepage des Hohner-Konservatoriums bis zum Dienstag, 4. Oktober. Für das Dozentenkonzert sowie das Musikpädagogische Forum gibt es jeweils Einzeltickets. An der Open Jam Session sowie Poster Session kann ohne Voranmeldung teilgenommen werden. Lediglich beim Mitbringen eines Posters bitte um vorherige Kontaktaufnahme unter info@hohner-konservatorium.de

Die Teilnahmegebühr Akkordeon Grenzenlos inklusive Eintritt zum Dozentenkonzert und Teilnahme am Musikpädagogisches Forum kostet 189 Euro. Das Einzelticket für das Dozentenkonzert kostet 15 Euro, das Einzelticket Musikpädagogisches Forum kostet 15 Euro. Schüler und Studierende erhalten mit Vorlage eines entsprechenden Ausweises Ermäßigung.

Die Open Jam Session sowie Open Postersession kann auch als Einzelveranstaltung, ohne Voranmeldung, besucht werden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Das komplette Programm gibt es unter www.hohner-konservatorium.de