Immer wieder gegen die Leitplanke

Ein 39-jähriger Autofahrer hat am späten Montagabend auf der B27 auf Höhe von Deißlingen gleich mehrere Unfälle gebaut. Am Ende wurde er in eine Fachklinik gebracht.

Der Mann war, so die Polizei, zwischen Deißlingen und Lauffen auf der B27 unterwegs. Andere Autofahrer wurden auf ihn aufmerksam, weil er in Schlangenlinien und in den Straßengraben fuhr. Dabei rammte er einen Leitpfosten. Zeugen verständigten die Polizei. Die Gesetzeshüter fanden auf der Strecke sechs beschädigte Leitplanken. Die Schäden hatte der Ford-Fahrer zuvor verursacht.

Gegen 22.20 Uhr fand eine Polizeistreife den zwischenzeitlich gesuchten Wagen mit eingeschaltetem Warnblinklicht bei Deißlingen auf der Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart. Der Fahrer fehlte. Weitere beschädigte Leitplanken und Fahrspuren im Mittelstreifen zeigten, dass der Fahrer auch hier in Schwierigkeiten geraten war. Etwa eine halbe Stunde später fand eine Streife schließlich den Fahrer. Er war auf einem Feldweg zwischen der Autobahn und Deißlingen unterwegs. Der 39-Jährige zeigte sich als psychisch instabil, weshalb er zur weiteren Versorgung in eine Fachklinik gebracht wurde, so die Polizei in ihrer Mitteilung.

Mit der Bergung des Ford Kombis beauftragte die Polizei einen Abschleppdienst. Da nicht auszuschließen ist, dass der Mann auf seiner Fahrt weitere Unfälle verursacht und Schaden angericht hat, sucht die Polizei nach bisher nicht bekannten Unfallstellen. Hinweise dazu nimmt das Polizeirevier Rottweil unter der Rufnummer 0741-477 0 entgegen. (pz)