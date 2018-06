„Immer schön bunt bleiben“

„1000 Farben hat die Welt“: Mit diesem zauberhaften Musical von Reinhard Horn, Rita Mölders und Dorothe Schröder haben die Drittklässler der Friedensschule zeigen wollen, dass Grau-Macher in der kunterbunten Welt keine Chance haben.

Gemeinsam mit Ilona Braun von der Schule und Rainer Pachner von der Musikhochschule mit Unterstützung von Musikhochschülern haben die Kinder in den vergangenen Wochen in der Musicalwerkstatt geprobt und geübt, erklärt Ilona Braun. Dann wurde das Musical aufgeführt - am Mittwoch bereits zum dritten Mal.

Das Szenario: Gemeine Ganoven, die Egalos, versuchen, alle Farben zu stehlen, sie quasi auszublenden. „Bunt gemischt, das war einmal, Grau ist unsere erste Wahl“, singen sie und verstauen alle Farben (verkörpert durch bunte Luftballons) in dunklen Säcken. „Wir haben die Kontrolle, wir haben die Macht. Wer weiß denn noch, dass er einmalig ist?“

Die Clowns Vario und Coloria mit der Kinderschar wollen sich damit aber nicht abfinden. Sie beschließen, dort hinzureisen, wo die Farben sind. Um das richtige Land auszuwählen, befragten sie immer das Publikum nach verschiedenen Farben. Doch muss alles ganz leise geschehen - damit die fiesen Egalos nichts mitbekommen.

So geht es nach China, um wieder Tomaten-Rot zu holen, nach Australien, wo der Himmel blitzblau ist, in Ghana wird Gelb eingesammelt, die Farbe der heißen Sonne, des Sarah-Sands und des Löwenfells. Um sich Grün schenken zu lassen, reisen die Clowns nach Brasilien. Dort finden sie sattes Grün vom Regenwald und vom Fußballfeld - schließlich sei keine andere Mannschaft öfters Weltmeister geworden, als Brasilien.

Nun fehlt nur noch Weiß und Schwarz, was schnell in Deutschland aufgetrieben werden kann. Und die Clowns freuen sich: „Nun haben wir alle Farben zusammen, jetzt können wir wieder alle Farben mischen.“

Die Kinder stehlen alle dunklen Säcke und holen die Farbenvielfalt (bunte Luftballons) wieder heraus. Und die Egalos müssen sich geschlagen geben.

Alle sangen abschließend von „Farben, um zu leuchten, Rot, Gelb, Blau, keine Einheitsfarben“. Und ihrem Publikum gaben sie den Ratschlag mit auf den Weg: „Immer schön bunt bleiben.“