Im Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft

Zwar hatte die Corona-Pandemie der alljährlichen Begegnung zwischen den Städtepartnern Trossingen und Cluses einen Riegel vorgeschoben, aber umso größer war die Freude, als eine Delegation von 19 Cluser Volleyballern darunter auch ein paar neue Gesichter in Empfang genommen werden konnte.

Die Volleyball Abteilung der TG Trossingen begrüßte ihre trotz der langen Reise vor Freude strahlenden Gäste im Naturfreundehaus. Gemeinsam schwelgten sie noch bis in die frühen Morgenstunden in Erinnerung an die letzten Begegnungen, feierten ihr Wiedersehen oder lernten sich neu kennen.

Begleitet von ganz viel Sonnenschein wartete der Samstag mit einem abwechslungsreichen Programm. Das große Highlight war das Beachvolleyballturnier in der Troase, bei dem die deutsch-französisch-gemischten Mannschaften hoch motiviert und voller Elan um jeden Punkt kämpften. Nach den Matches ließen die Teilnehmenden es sich nicht nehmen, sich mit einem Sprung ins Wasser zu erfrischen oder sich an der neuen Trendsportart, die in Grundzügen dem Volleyball angelehnt ist, auszuprobieren. Beim gemeinsamen Grillen an der offenen Feuerstelle hatten die Teilnehmenden die Gelegenheit, sich zu stärken und gleichzeitig die verschiedenen Wurstsorten und Salatspeziälitäten zu kosten, die die deutsche Küche zu bieten hat.

Nachdem sich die Mannschaft „GroCousCous“ am Ende des Tages den Titel holte, galt es dieses erfolgreiche Turnier und die deutsch-französische Freundschaft gebührend auf dem Parkfood Festival im Stadtpark zu feiern. Während die Food Trucks verschiedene kulinarische Highlights bereit hielten, brachte die Livemusik die Tanzbeine zum Schwingen. Und so ließ man den Tag gemeinsam tanzend und schunkelnd ausklingen.

Viel zu schnell war das Wochenende dann auch schon wieder vorbei und so hieß es nach einem ausgedehnten Frühstück Abschied zu nehmen. Das Resümee der Organisatoren um Markus Weh, Stefan Feifel und Nathalie Wolf fällt durchweg positiv aus. „Wir sind dankbar für dieses tolle Wochenende, bei dem wir die Freundschaft zu unseren Cluser Volleyball Freunden wieder aufleben lassen konnten. Der Dank gilt allen, die zum Gelingen beigetragen haben und wir freuen uns schon jetzt auf ein Wiedersehen in Cluses.“