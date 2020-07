Im Wald neue Energie schöpfen

Im Wald baden im übertragenen Sinne - das bietet Doris Riekert in Trossingen an. Sie hat sich auf die japanische Tradition spezialisiert und bietet Kurse an.

„Das Ziel des Waldbadens ist es, den Wald mit Hilfe verschiedener Meditations- und Achtsamkeitsübungen aktiv mit allen Sinnen zu erleben und dadurch die entspannende und wohltuende Wirkung des Waldes noch intensiver zu nutzen. Sich auf den Wald einlassen, erschließt die Kräfte des Waldes. Waldbaden aktiviert das Immunsystem. Es wird vermutet, dass die gesundheitsfördende Wirkung des Waldbadens neben seiner beruhigenden Atmosphäre auch durch sogenannte Phythonzide, das sind Substanzen, die von Bäumen gebildet werden, um sich selbst vor Krankheiten zu schützen, entsteht“, so Riekert.

Nur wenige Meter vom Startpunkt entfernt, ging es kürzlich für eine Gruppe mit der ersten Übung los. Zuerst wurden alle Sinne geweckt und sensibilisiert, um das Bevorstehende noch intensiver wahrnehmen zu können. Danach ging es gemütlich, aber mit geschärftem Blick weiter auf der zirk drei Kilometer langen Strecke. Um erfolgreich vom Alltag abzulassen, erklärte die Kursleiterin Doris Riekert den Teilnehmenden eine Atemtechnik, durch die man sich schnell in jeder Situation entspannen kann. „Wer wollte, durfte auch jederzeit barfuß durch den Wald gehen. So konnte der Wald noch intensiver erlebt werden“, so Riekert. Weiter ging es mit einer Gehmeditation, an die eine Meditation im Liegen anschloss. „Obwohl fast alle Teilnehmende bereits Erfahrung mit Autogenem Training und Meditation hatten, war es für jeden ein neues Erlebnis im Wald, inmitten von Naturgeräuschen und den Gerüchen des Waldes, das Hier und Jetzt zu erleben.“

Außerdem zeigte Doris Riekert, wie sich aus Birkenblättern Seifenlauge herstellen lässt und welche Bätter, Beeren und Triebe essbar sind.