Streit um nächtlichen Lärm am Maschke-Platz: Stadt nimmt Bürger in die Pflicht

Nachdem sich eine Anwohnerin über den abend- und nächtlichen Lärm auf dem Rudolf-Maschke-Platz in einem wütenden Facebookbeitrag beschwert hatte, hat sich nun auch die Stadt zu den Vorfällen geäußert. Beschwerden seien nicht eingegangen. Von daher will die Verwaltung die Situation erst einmal beobachten.

Verweilen ja, stören nein

Der Rudolf-Maschke-Platz sei ein beliebter Treffpunkt für junge Menschen. Die Stadt lässt mitteilen, dass das friedvolle Treffen in lockerer Atmosphäre, bei dem keine Mitmenschen gestört werden, einer positiven Nutzung entspräche: „Der Rudolf-Maschke-Platz dient nicht nur am Donnerstagvormittag für den Wochenmarkt und am Pfingst- und Kilbemarkt als Ort der Begegnung“, stellt Ralf Sulzmann von der Stadtverwaltung klar. Bei Lärmbelästigungen oder Verunreinigungen bittet die Stadt die betroffenen Bürgerinnen und Bürger, sich an das Ordnungsamt oder die Polizei zu wenden. „Nur, wenn dort Beschwerden eingehen, können wir schnell aktiv werden und den Beschwerden nachgehen“, erklärt er.

Die Poserszene in der Stadt ist der Verwaltung wohlbekannt. Auch in diesem Fall bittet sie die Trossinger, ihre Beobachtungen bei der Verwaltung oder der Polizei zu melden. „Die Nennung des Kennzeichens ist ein wertvoller Hinweis, um Ermittlungen einleiten zu können. Wichtig ist es auch, dass Menschen bereit sind, als Zeugen auszusagen“, erklärt Sulzmann.