Im Ringerbezirk fehlen weiter viele Kampfrichter

Beim Staffeltag der Ringer-ARGE Schwarzwald-Alb-Bodensee in Trossingen hat Staffelleiter Achim Schemel (Bezirksliga) rückblickend auf die vergangene Saison von sieben Ordnungsgeldern berichtet. Die Besetzung der einzelnen Gewichtsklassen konnte von 93,8 Prozent auf 94,7 Prozent gesteigert werden. Dadurch verbesserte sich auch die durchschnittliche Kampfdauer pro Begegnung auf 1:09 Stunden.

Nach Auskunft von Staffelkollege Moosmann gab es in der Bezirksklasse eine Flut von 23 Ordnungsgeldern. Ein Großteil davon wegen der Unterschreitung der Mindestanzahl an Ringern. Erfreulicherweise habe es keine rote Karte gegeben. Andererseits tadelte Moosmann die späte Meldung von Doppelstartern, wodurch die Tabellen teilweise verfälscht worden seien.

Kampfrichter-Obmann Claudio Bibbo (KSK Furtwangen) bemängelte, dass die zur Verfügung stehenden Kampfrichter erneut nicht ausgereicht hätten, um alle 350 Mannschaftskämpfe (162 Aktive/188 Schüler) zu besetzen. Bei den Männern seien letztlich fünf Begegnungen unbesetzt geblieben, bei der Jugend deutlich mehr. Letztere seien jedes Mal vorab darüber informiert worden.

Erstmals habe es im Juni in Triberg einen Halbtageslehrgang für Jugendtrainer und Jugendleiter gegeben, um ihnen die Grundregeln des Pfeifens zu vermitteln. Da sich die prekäre Situation bei den Kampfleitern kaum gebessert habe, werde diese Veranstaltung in diesem Jahr wiederholt. Trotzdem gelte für die Vereine weiterhin, dass sie für Kampfrichter sorgen müssten, bekräftigte Bibbo.

Modifiziert wird das Wettkampfsystem bei Bezirksmeisterschaften und Turnieren, um das Wettkampfbüro zu entlasten und die Turnierdauer zu verkürzen. So soll künftig nur noch bis zu fünf Teilnehmern (bisher sechs) nordisch (jeder gegen jeden) und ab sechs Teilnehmern (sieben) im Poolsystem gerungen werden. Ausrichter der Bezirksmeisterschaften 2020 sind KSK Furtwangen (11. Januar/Freistil) und KSV Trossingen (18. Januar griechisch-römisch).

Am 25. Januar richtet der SV Ebersbach/Fils die Baden-Württembergischen Meisterschaften der Junioren in beiden Stilarten aus. Das Arge-Nachwuchsturnier am 15. März übernimmt der StTV Singen und am 9. April treffen sich die Vereinsvertreter der Bezirke eins (Südbaden) und vier (Württemberg) zum Staffeltag in der Eichendorff-Sporthalle in Gottmadingen.

Für den Besuch des 59. Jahrestreffens der „Vereinigung ehemaliger Ringer und Funktionäre“, das der AB Aichhalden am 25. Mai im Rahmen seines Jubiläumsfestes zum 100-jährigen Bestehen ausrichtet, warb Vorsitzender Edgar King um rege Teilnahme. Vor allem jüngere Kameraden seien willkommen, da auch die Vereinigung Nachwuchs für den Fortbestand benötige, betonte King.