Im Naturfreundehaus geht es weiter

Die Trossinger Naturfreunde stehen vor einer großen Herausforderung: Am 31. März stehen Karin und Walter Strom zum letzten mal als Pächter hinter der Theke des Naturfreundehauses. Einen Nachfolger gibt es noch nicht, weshalb der Verein als Eigentümer die Aufgabe erstmal selbst übernehmen muss.

„Ab dem 1. April ist der Verein verantwortlich“, sagt Horst Eisold, ehemaliger 2. Vorsitzender der Naturfreunde und Sprecher der Gruppe, die sich mit der Weiternutzung des Hauses beschäftigt. Jeden Donnerstag sitzen die zwölf Ehrenamtlichen zusammen. Ihr Plan ist es, das Naturfreundehaus mit Einschränkungen weiterzuführen. „Es werden nur noch kalte Getränke angeboten, keine Speisen mehr, bis das Haus weiterverpachtet ist“, erläutert Horst Eisold. Für mehr sei kein Personal da. Über die neuen Öffnungszeiten will das Team am Donnerstag beraten.

Auch Einzelreisen sind für den Übernachtungsbetrieb übergangsweise gestrichen: Zimmer gibt es nur noch für Gruppen ab fünf Personen, was sowohl einfacher zu handhaben als auch rentabler sei.

Und den Übernachtungsbetrieb aufrecht zu erhalten, sei essentiell, sagt Horst Eisold, um die Kosten des Naturfreundehauses zu decken. Zwischen 500 und 600 Euro steckt der Verein im Monat in das Gebäude. „2018 hatten wir 1500 Übernachtungen, zum Großteil Jugendliche“, so Eisold, „die Zahl würden wir gerne halten.“ Die Übergangszeit, bis ein neuer Pächter gefunden ist, werde sicher eine Herausforderung, meint er. „Aber wir haben das früher schon geschafft.“ Bis 2007 hatte sich ein Hausbewirtschaftungsverein um das Naturfreundehaus gekümmert, danach übernahmen Karin und Walter Strom die Pacht.

Mit viel Herzblut dabei

„Wir haben das sehr gerne und mit Herzblut gemacht“, betont Karin Strom. Viel Spaß hätten die Stroms in den vergangenen zwölf Jahren im Naturfreundehaus gehabt, sagen beide. „Die Feste, die wir hier ins Leben gerufen haben - die Western-Musik oder das Maibaumstellen zum Beispiel - waren toll“, erinnert sich Walter Strom. „Und auch zu den Gruppen und Gästen hatten wir immer ein gutes Verhältnis.“ Viele würden bedauern, dass die Stroms nun aus Altersgründen als Pächter aufhören, sagt er.

Eisold bestätigt das: „Ginge es nach uns Naturfreunden, hätten wir die beiden noch lange als Pächter behalten“, stellt er fest, „aber es ist nachvollziehbar, dass sie jetzt aufhören - immerhin haben sie schon zweimal um ein weiteres Jahr verlängert.“

Die Suche nach einem neuen Pächter habe sich bisher nicht gerade erfolgreich gestaltet: „Es gab einige Anfragen“, berichtet Eisold, „aber bisher hat es nicht gepasst.“ Einige hätten auch falsche Vorstellungen davon gehabt, wie das Naturfreundehaus zu führen sei.

Und um es in unpassende Hände zu geben, dafür hängen die Naturfreunde viel zu sehr an ihrem Haus, in das sie viel Arbeit investieren. Komplett neu gestrichen und tapeziert haben die Ehrenamtlichen das Gebäude im vergangenen Jahr, außerdem haben sie Risse und Unebenheiten im Fußboden des Anbaus aus dem Jahr 1959 behoben und im Saal zwei neue Fenster eingebaut.

Wer Interesse hat, das Naturfreundehaus zu pachten, kann sich bei Horst Eisold per E-Mail unter horst.eisold@web.de melden.