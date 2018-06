Im nächste Winter soll es besser werden

Im jüngst vergangenen Winter haben nicht geräumte Nebenstraßen und Glatteis auf den Gehwegen auch vor öffentlichen Gebäuden in Trossingen ungewöhnlich viel Unmut bei den Bürgern ausgelöst. Auf Vorschlag der Verwaltung sollen nun Vertreter des Gemeinderats, der Verwaltung und des Baubetriebshofs eine gemeinsame Arbeitsgruppe „Winterdienst“ bilden, die Verbesserungsvorschläge erarbeiten soll. Maßgabe ist dabei, dass das Ganze „kostenneutral“ bleibt: Das heißt, wenn mehr Geld ausgegeben wird, müssen an anderer Stelle des Haushalts entsprechende Sparvorschläge gemacht werden.

In der Vorlage für den Gemeinderat hatte Bürgermeister Clemens Maier die gesetzlichen und gerichtlichen Vorgaben detailliert auflisten lassen, um zu zeigen, so Maier, „dass wir deutlich mehr tun als wir rechtlich müssten“. Er betonte aber auch, dass der Winterdienst im Rahmen des Zumutbaren und Finanzierbaren steht. Auch Kämmerer Erwin Link und Bauhofleiter Rainer Hils zeigten, wie die 15 Bauhof-Mitarbeiter, der Schuraer Hausmeister, der Bademeister und – sofern abkömmlich – ein Friedhofsbetreuer mit insgesamt acht Fahrzeugen nach Plan und Prioritätenliste Trossingens Straßen freizuhalten versuchen, wobei jeder aus rechtlichen Gründen nicht mehr als zehn Stunden pro Tag arbeiten darf.

Organisatorisch sei am Winterdienst auch nichts zu bemängeln, so Clemens Henn von der CDU-Fraktion, die den Antrag gestellt hatte, sich mit dem Winterdienst im Gremium zu beschäftigen. Doch „die Wirklichkeit, wie sie beim Bürger ankommt, ist eine andere“, so Henn, der Beispiele nannte, wo glatte Gehwege vor Schulen oder öffentlichen Einrichtungen oder schlecht geräumte Kreuzungen für Unmut gesorgt haben. Dies habe bei Bürgern den Eindruck erweckt, „dass die Stadt nichts tut“ und besonders Extremsituationen wie Blitz-Eis hilflos gegenübersteht. „Wir können den Schneefall nicht in einen bürokratischen Rahmen pressen“, so Henns Fraktionskollege Jürgen Vosseler. Die CDU schlug vor, bei Extremsituationen auch die Hilfe von privaten Unternehmen oder 400-Euro-Jobbern einzukaufen.

Den „Wohlfühl-Faktor“ erspüren

Auch Willy Walter (FDP) hielt es für notwendig, ein Management für Sonder- und Extremsituationen zu erarbeiten, aber auch bei den Bürgern um Verständnis zu werben.

Hermann Maier von den Freien Wählern meinte, man müsse „den Wohlfühl-Faktor“ der Bürger berücksichtigen: Auch wenn nicht alles perfekt sein kann, könne die zu bildende Arbeitsgruppe diesen doch durch viele kleine Faktoren wenigstens verbessern.

Susanne Reinhardt-Klotz (OGL) wies darauf hin, dass der Gemeinderat selbst aus Gründen der Kostenersparnis entschieden hat, Nebenstraßen erst ab zehn Zentimeter Schneehöhe zu räumen, und meinte außerdem: „Man kann halt nicht das Personal des Bauhofs auf ein Minimum reduzieren und sich dann wundern, dass nicht alles geht.“

Der Gemeinderat hat der Einrichtung der Arbeitsgruppe fast einstimmig zugestimmt. Lediglich Eckart Wössner (SPD) hielt sie vor unnötig und warnte, man solle die Situation „nicht ganz so dramatisieren“. (fawa)