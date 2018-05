Im Katzencontainer tropft es

In den Katzencontainer tropft Wasser: Das Dach in der Auffangstation des Trossinger Tierschutzvereins ist undicht. Für die Reparatur fallen für den Verein hohe Kosten an - die Tierschützer hoffen deshalb auf Spenden aus der Bevölkerung.

Alte, junge, kranke, ausgesetzte und ungewollte Katzen: Sie alle finden beim Tierschutzverein mindestens vorübergehend ein Dach über dem Kopf. Dieses ist allerdings nicht mehr dicht. „Wir hatten schon Angst, dass das Dach über uns zusammenbricht“, sagt Kerstin Neipp, die stellvertretende Vorsitzende des Vereins. Vor allem im Winter habe Schmelzwasser durchs Dach gedrückt und Risse in der Decke erweitert. „Das lässt sich leider nicht mehr flicken“, stellt Kerstin Neipp fest. Dabei haben die Tierschützer den Container erst vor vier Jahren in gutem Zustand gebraucht gekauft.

Nötig werde jetzt ein Pultdach, damit Wasser abfließen kann und der Verein nicht in einigen Jahren wieder vor dem gleichen Problem steht. Ein erster Kostenvoranschlag für die Reparaturarbeiten habe 5000 Euro ergeben, ein zweiter etwas weniger: Zwischen 3500 und 4000 Euro wird die Maßnahme kosten, so Kerstin Neipp.

Für den Tierschutzverein, der trotz mehrerer Einnahmequellen bereits vor der Herausforderung steht, die Tierarztkosten zu decken, ist das eine stattliche Summe. „Wir hoffen, dass einige Spenden für das neue Dach zusammenkommen“, sagt die zweite Vorsitzende. Über einen Aufruf auf Facebook, das primäre Kommunikationsmittel des Vereins, seien bereits Gelder eingegangen.

Derzeit leben im Katzencontainer der scheue schwarze Kater Kasimir - ein Sorgenkind - sowie seit Kurzem eine kleine Katzenfamilie. Die junge Katze - Neipp schätzt sie auf rund ein Jahr - wurde mit ihren drei Babys unter einer Brücke Richtung Staatsbahnhof gefunden. Kerstin Neipp vermutet, dass sie ausgesetzt wurde. Ob sie ihre Kätzchen zu dem Zeitpunkt schon bekommen hatte, kann sie allerdings nicht sagen. „Bis sie zehn Wochen alt sind, werden wir die Kleinen auf jeden Fall hierbehalten“, sagt sie. Dann hofft sie, dass die Katzen in ein schönes neues Zuhause umziehen können.