Im Badeanzug mit dem Picknickkorb ins Konzert

Am Samstag, 21. Juli, verwandelt sich das Naturbad Troase in eine Konzertarena. Die Besucher hören nicht nur ein Konzert der Stuttgarter Saloniker, sondern können mit diesen auch picknicken.

„Patrick Siben und seine Stuttgarter Saloniker verwandeln die Troase in eine Konzertarena, ganz im Stile der großen Klassik Open Airs. Die Saloniker spielen Wassermusiken und Gondellieder von Barock bis zur Moderne. Das Publikum kann der leichten klassischen Muse vom Ufer aus lauschen und gerne auch dabei ein Picknick für die ganze Familie veranstalten“, kündigen die Saloniker ihren Auftritt an. Auch die Abendgarderobe kann ganz anders ausfallen, als sonst bei Konzerten üblich: „Vergessen Sie die Badesachen nicht“, so der Tipp des Ensembles. Denn wer will, kann sich die Musik auch aus dem Wasser anhören.

Das Konzert gliedert sich in zwei Teile mit einer Pause, in denen das Publikum das mitgebrachte Picknick genießen und die meist selbstgemachten Köstlichkeiten mit denen der Nachbarn vergleichen und austauschen kann, so die Idee des Veranstalters. „Für Picknickmuffel gibt es eine rote Wurst, Pommes und lokale Getränke am Kiosk“, so die Pressemitteilung weiter.

In der ersten Konzerthälfte spielen die Saloniker venezianische Gondellieder von Mendelssohn, Leoncavallo und Amadei, der See mutiert zur adriatischen Lagune. Mit den mondän-melancholischen Walzern „Sur la plage“ und „Barcarole"„von Emile Waldteufel entstehe eine Stimmung wie in einem Fin-de-siécle-Strandbad“, so die Saloniker weiter. Aufregender Höhepunkt soll die Ouverture zur romantischen Oper „Die Matrosen“ sein. Hier fängt Friedrich von Flotow auf naturalistische Art unterschiedlichste Stimmungen des Ozeans ein und setzt sie in Beziehung zu den Stimmungen der Seefahrer.

„In der Pause inspizieren die Musiker die Picknickkörbe, fressen sich durch und stärken sich für die nächste Runde. Das Publikum, das ohnehin wieder einmal viel zu viel eingepackt hat, lässt dies mit sich machen“, bringen die Stuttgarter ihre Idee eines lockeren Abends rüber.

Die zweite Konzerthälfte führt in das ausgedehnte Finale eines wundervollen Abends. „Unerhört, die intimen Klänge der sinfonischen Konzert-Ouvertüre 'Die Hebriden’ von Felix Mendelssohn-Bartoldy, dargeboten vom feinen Salonorchester. 'Eine Nacht in Venedig’, ein Gipfel italienischer Opernkunst des Wiener Walzerkönigs Johann Strauß“, so die Ankündigung weiter.

Bei den Vorbereitungen für die Abendveranstaltung in der Troase hilft das Troase-Team kräftig mit.