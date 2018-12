Seit 20 Jahren spielen Brigitte Burgbacher, Kathrin Gass, Birgit Käfer und Gerhard Müller als Ensemble Harmonicamento zusammen - national sowie international. Anlass für die vier Musiker, gebührend zu feiern. Zahreiche Gäste hatten sich am Sonntag zur Matinee im Konzertsaal der Bundesakademie eingefunden.

Eigentlich startete Harmonicamento bereits im Jahr 1997. Allerdings zu dritt und ohne den Ensemblenamen, unter dem sie später bekannt werden sollten. Die Idee dazu kam erst 1998 auf, als die drei Musikerinnen nach einem Stück suchten und auf den Titel „Akkordimento“ von Hans-Günther Kölz aufmerksam wurden. Das Stück spielten sie zwar letztendlich doch nicht, aber der Name Harmonicamento war geboren. Im selben Jahr 1998 stieß Gerhard Müller zur Gruppe.

„Ihr seid die Sahne auf der Torte eines jeden Konzertes“, sagte Ernst Burgbacher in seiner Laudatio. Er erinnerte an viele Erfolge, die sich das Quartett im Verlauf der Jahre „erspielt“ hat. Burgbacher wartete auch mit Zahlen auf: Harmonicamento kann in seinen 20 Jahren auf rund 200 Auftritte zurückblicken, zu denen die Musiker 35 000 Kilometer mit dem Auto gefahren sind und weitere 42 000 Kilometer im Flugzeug zurückgelegt haben. „Rechnerisch habt ihr die Erde am Äquator einmal umrundet“ sagte Burgbacher.

Der Name des Quartetts setze sich aus Harmonika und Divertimento, also Vergnügen, zusammen. Freude spüre man, wo immer das Ensemble auftrete. Man spüre jedoch auch Harmonie, so Burgbacher. „Vier der weltbesten Mundharmonikaspieler sind hier vereint. Das ist eine einmalige Konstellation“, sagte Burgbacher. Er bezeichnete das Quartett als Botschafter für die Stadt Trossingen, für Baden-Württemberg und für Deutschland, egal ob Harmonicamento in Österreich, der Schweiz, Polen, Russland, den USA, oder Japan auftritt.

Frank Kitzke, Vorsitzender des Orchesters Hohnerklang sagte: „Ihr seid längst zu einer Marke geworden“. Er betonte, dass manch ein Konzert überhaupt erst zustande gekommen sei, weil ein Auftritt von Harmonicamento damit verbunden war.

Als das Rückgrat von Hohnerklang bezeichnete Hans-Günther Kölz das Quartett und erwähnte die vielen Soli, die von den Harmonicamento Musikern im Zuge der Hohnerklang-Konzerte gespielt werden.

Ihre Klasse stellten die Musiker mit den Stücken unter Beweis, die sie zu der Jubiläumsgala spielten. In einer musikalischen Zeitreise gaben sie ihren ersten gemeinsamen Titel, die „Ungarische Romanze“ zum Besten. Auch ihr Lieblingsstück, die „Comedian Harmonists“, mit Hans-Günther Kölz am Flügel, durfte nicht fehlen. Der „Kommödianten-Galopp“, sorgte für Begeisterung und beim „Typewriter“, ihrem witzigsten Titel, kamen eine Schreibmaschine und eine Hotelglocke zum Einsatz.

Die Gala stand unter dem Motto „Harmonicamento and friends“, und so steuerten Anika Neipp, Hans-Günther Kölz und Matthias Anton „Just Squezze Me“ bei, ein Jazz-Stück.

Standing Ovations zollten die zahlreichen Gäste dem Quartett, als dies in neuem Outfit die „Schwarzwaldfahrt“ spielte - einen Titel, den sie auch schon live im Fernsehen performt haben. Der „Schwarzwald-Express“ bildete die Zugaben und mit dem „Trossinger Heimatlied“ endete die Jubiläumsgala. Dann waren die Gäste eingeladen, entsprechend dem Wunsch von Gerhard Müller, ein Stück der Jubiläumstorte zu essen.