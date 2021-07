„Ihr seid die Hoffnungsgeneration“

Es ist ein besonderer Moment im Leben eines jeden jungen Menschens: Nach Jahren des Schulbankdrückens endlich sein Zeugnis in der Hand zu halten. Am Samstagnachmittag erhielten 56 Abiturienten und Abiturientinnen des Trossinger Gymnasiums ihre Zeugnisse im großen Saal des Ernst-Hohner-Konzerthauses.

Rektor Markus Eisele griff in seiner Rede große Fragen auf: Was nützt überhaupt der Bildungsplan? Müssen die Schüler um die „breite und vertiefte Allgemeinbildung“ zu erhalten „vom Graphen einer Funktion auf die Stammfunktion schließen können“? Müssen sie „die endogenen und exogenen Ursachen disparitärer Entwicklungen in der globalisierten Welt“ erläutern können? „Die Antwort heißt: ja!“, meinte Eisele. Denn: „Das harte Durcharbeiten durch das vertiefte Wissen einzelner Schuldisziplinen sei dazu gedacht, Schüler mit der Komplexität der Wirklichkeit vertraut zu machen.“ Der Schulleiter gab zu, dass das „etwas akademisch“ klinge, aber entscheidend, um sich in der heutigen Welt durchzusetzen.

Ein Grußwort der Stadt Trossingen richtete der erste Bürgermeisterstellvertreter Gustav Betzler an die Abiturienten. „Ihr wurdet mit Herausforderungen konfrontiert, die vor zwei Jahren noch unvorstellbar waren“, sagte Betzler. „Ich darf euch zu eurem großen Tag beglückwünschen.“

Besonderes Lob erhielt Johannes Messner, der von Gustav Betzler den Sozialpreis der Stadt Trossingen überreicht bekam. „Sie waren Klassensprecher, Schulsprecher und haben für ein soziales Klima in der Oberstufe gesorgt“, lobte Betzler den Preisträger. Er verband die Übergabe aber auch mit einer Aufforderung: „Tragen Sie zu einem guten Miteinander in unserer Gesellschaft bei.“

Der Preisträger Johannes Messner hielt auch die Schülerrede. Darin bedankte er sich besonders bei den Eltern für die Hilfe bei den Hausaufgaben und das Wecken um sechs Uhr dreißig. Für die Eltern sprach Rolf Ackermann auf der Zeugnisübergabefeier. Wie zuvor der Rektor Markus Eisele kritisierte er die Diskussion um die „verlorene Generation“. Während Eisele die Bezeichnung „völlig verantwortungslosen Unsinn“ nannte, wurde auch Rolf Ackermann deutlich. „Ihr seid keine verlorene Generation, ihr seid die Hoffnungsgeneration.“

Die Stipendien der Hans-Messner-Stiftung gingen an Moreno Quartarone, Kim Ackermann, Marie Birk, Leonie Schneck, Johannes Hohner, Eva Heizmann und Katarina Ustenko. Für den musikalischen Rahmen sorgte der Leistungskurs Musik. Mit „Fly Me To The Moon“ und insbesondere „Bohemian Rhapsody“ wurden zwei äußerst anspruchsvolle Musikstücke gewählt.