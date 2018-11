„Ich schaue gerne über den Tellerrand“

Professor Christian Fischer wird neuer Rektor der Trossinger Musikhochschule. Der Hochschulrat und Senat haben ihn am Mittwoch unter 21 Bewerbern ausgewählt, wie der Vorsitzende des Hochschulrats Thomas Albiez bestätigt (wir haben berichtet).

„Wir waren mit dem Bewerberfeld sehr zufrieden. Insgesamt 21 Bewerbungen sind für unsere Hochschule hervorragend“, stellt Albiez fest. Die Findungskommission hatte das Bewerberfeld nach der Vorstellung im Juli auf drei Personen eingegrenzt. Nach der vorlesungsfreien Zeit erfolgte die Präsentation der drei Kandidaten vor der Hochschulöffentlichkeit. Hochschulrat und Senat wählten unter ihnen dann am Mittwochnachmittag Fischer zum neuen Rektor. „Wann Professor Fischer sein Amt antritt, ist noch Gegenstand der Verhandlungen“, sagt Albiez.

Trossingen ist für den gebürtigen Oldenburger kein Neuland. Nicht nur stammt die Familie seiner Partnerin aus der Musikstadt, die hiesige Musikhochschule und die Hochschule für Kirchenmusik Tübingen, die er seit 2010 leitet, haben auch bereits zusammengearbeitet. Dazu kommen Überschneidungen bei Studenten und Dozenten.

„An der Musikhochschule reizt mich das vielfältige Profil, das vor allem durch das neue Landeszentrum Musik-Design-Performance ergänzt wird“, sagt Fischer. Die Verbindung von alter Kunst und modernen Medien sei spannend, die Trossinger Hochschule lebendig und wandlungsfähig. „Ich schaue selbst gerne über den Tellerrand hinaus und bin allen Künsten gegenüber aufgeschlossen“, sagt Fischer, der schon mit den verschiedensten Künstlern zusammengearbeitet hat - von Musikern über Schauspieler bis zu Puppenspielern.

Singen ist sein liebstes Hobby

Fischer ist derzeit Rektor und Verwaltungsleiter der Hochschule für Kirchenmusik Tübingen. Er leitet dort den Hochschulchor und unterrichtet Chorleitung und Gemeindesingen. „Ich bin jedoch kein Kirchenmusiker“, stellt der 56-Jährige fest. Trossingen, davon ist er überzeugt, passt deshalb „noch ein bisschen besser“ zu ihm als Tübingen.

Christian Fischer hat Chordirigieren in Hannover und Karlsruhe studiert und vor seinem Amt in Tübingen 17 Jahre als Künstlerischer Mitarbeiter für Chordirigieren an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig gearbeitet. Er arbeitete von 1996 bis 1998 als kommissarischer Chordirektor am Gewandhaus zu Leipzig und war von 1998 bis 2005 künstlerischer Leiter des städtischen Oratorienchors in Hannover. Fischer leitete mehrfach Uraufführungen mit neuer Chormusik und ist als Sänger solistisch sowie in Profichören aktiv gewesen. „Singen“, sagt Fischer, „ist mein liebstes Hobby.“

In der Musikstadt wird auf ihn mehr Kommunikationsarbeit zukommen. Die Musikhochschule sei ein wesentlich größerer Apparat mit einem größeren Kollegium. „Die Herausforderungen für den neuen Rektor sind die Standortsicherung und Profilierung nach außen sowie Organisationsentwicklung nach innen“, bestätigt Thomas Albiez. Fischer möchte unter anderem die Musikhochschule stärker in der Region verankern und in Baden-Württemberg weiter vernetzen. Außerdem soll die Einrichtung unter seiner Leitung dem Netzwerk deutscher Musikhochschulen beitreten.