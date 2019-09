„Ich hing immer in seinen Sicherheitsgurten“

Ein viertel Jahr im Heiligen Land. Für Heike Kohler, die dort als Freiwillige in einer Reha-Klinik gearbeitet hat, war das eine ganz besondere Zeit. Sie half nicht nur zahlreichen Menschen und fand Freunde, sondern fand noch stärker zu ihrem Glauben. Davon berichtete sie am Freitagabend im Schuraer Gemeindehaus.

„Ich kam in Tel Aviv an und alles streikte, die Kreditkarte funktionierte nicht und ich hatte nicht wirklich Geld dabei“, erinnert sich Heike Kohler an ihre Ankunft. Doch sie schaffte es zu ihrem Hospital in einem Stadtteil Tel Avivs. Nachdem sie in einem eher schmuddeligen Zimmer untergebracht worden war, durfte sie sich zwei Tage später an einer top eingerichteten Wohnung, die sie sich mit einer weiteren Volontärin teilte, erfreuen. „Die war behindertengerecht und auf mein Alter zugeschnitten“, schmunzelt Heike Kohler, die darauf vorbereitet war, als Krankenpflegerin zu arbeiten. „Dem war nicht so“, erfuhr sie, als sie in die Physiotherapie versetzt wurde, „weil kein Mangel an Krankenpflegern herrschte.“

„Ich habe Wunder gesehen“

Heike Kohler beschreibt eine Zeit, in der sie fast immer von freundlichen Menschen umgeben war – Vorgesetzte wie auch Patienten. Nicht unbedingt freundlich, aber sehr wirksam waren die israelische Behandlungsmethoden in der Physiotherapie: „Manche brüllten vor Schmerz“, so Kohler. „Und ich habe wirklich Wunder gesehen“, istsie noch heute fasziniert. „In diesen neun Wochen habe ich so viele Menschen kommen und gehen sehen.“ Kohler zeigte im Gemeindehaus viele Bilder, auf denen sie ihre verschiedenen Patienten zeigt, die ihr allesamt ans Herz gewachsen sind. „Der Abschied fiel nicht leicht“, betont sie.

Doch das Land sei, auch wenn sich Kohler sich jedereit willkommen gefühlt habe, spürbar gespalten. Es ist nicht nur der Konflikt zwischen Palästina und Israel, sondern auch die Differenzen zwischen orthodoxen und ultraorthodoxen Glaubensgemeinschaften.

Auch Deutsche seien nicht bei jedem willkommen – die Geschichte hat Spuren hinterlassen. „Ich wurde auch schon mal zur Seite gedrängelt“, so Kohler. Doch es gab auch ein anderes Erlebnis im Museum „Yad Vaschem“, einer Holocaust-Gedenkstätte: Am Einlass eine Überlebende, die bemerkte, dass Kohler Deutsche ist. „You are a German“, erkannte sie und sagte: „herzlich willkommen.“

Während ihrer Reise vertraute die gläubige Christin stets auf Gott. „Ich hing immer in seinen Sicherheitsgurten, ich hatte immer zu essen und zu trinken.“