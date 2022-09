„Ich habe noch jede Menge Ideen“

Andreas Schmidke hat Mut bewiesen: Der Jungunternehmer wagte in diesem Jahr den Schritt in die Selbstständigkeit und übernahm den Präzisionsdrehteilehersteller Rometsch in Trossingen-Schura. Hilfestellung bekam er dabei von der Gründergarage der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Thomas Wolf, Mitglied der IHK-Geschäftsführung und Geschäftsbereichsleiter Unternehmensförderung, IHK-Vizepräsident Achim Scheerer sowie Maik Schirling (Projektleiter Gründergarage) besuchten das Unternehmen und informierten sich bei Andreas Schmidke über einen Start in turbulenten Zeiten.

Gestiegene Energiepreise, Materialengpässe oder notwendige Preisanpassungen für seine Produkte sind die Themen, mit denen sich Schmidke derzeit herumschlagen muss. Und das gleich zu Beginn als neuer Firmenchef. Aber er lebt und liebt seinen Job. Das spürt man, wenn man dem 28-Jährigen beim Rundgang durch die Produktionshalle zuhört. Er sprüht vor Ideen, will gestalten, verändern, am liebsten alles auf einmal. „Ich habe noch jede Menge Pläne und Ideen im Kopf“, bringt er es auf den Punkt. So sollen die Abläufe irgendwann überwiegend digitalisiert sein und ohne Papier auskommen. Auch der gute Service zählt: „Bei mir bekommen die Kunden ihr Angebot spätestens am nächsten Tag.“

Aber es hätte auch alles ganz anders laufen können. Denn die Übernahme des inhabergeführten Unternehmens im Trossinger Ortsteil Schura stand auf Messers Schneide. „Die Finanzierung über Banken gestaltete sich schwierig, am Ende hat mir mein Vorgänger das Vertrauen geschenkt und die Finanzierung übernommen. Aber das Risiko hielt sich in Grenzen, denn wir kannten uns ja gut“, sagt Schmidke. Denn vor der Übernahme hat der CNC-Experte bei Rometsch jahrelang gearbeitet, kannte den Betrieb aus dem Nähkästchen und war fachlich top fit. Auch die Tatsache, dass sein Vater als CNC-Experte mit Boot ist, half dem Jungunternehmer bei der Übernahme-Entscheidung.

„Mit Zahlen kann ich umgehen, aber wie funktioniert der Vertrieb, die Buchhaltung, die Organisation einer Firma? Das war alles Neuland für mich.“ Andreas Schmidke wurde auf die Gründergarage aufmerksam. Ich habe Maik Schirling angerufen und ihm gesagt: Schicken Sie mir alle Informationen, ich will das alles lernen!“ Und der Referent im Bereich Unternehmensförderung und Existenzgründung bei der IHK konnte Schmidke helfen: „Er war durch die Übernahme eines Betriebes nicht der klassische Gründer, aber unser Angebot passte dennoch perfekt für seine Bedürfnisse und er konnte bei uns alles lernen, was er für seine neue Aufgabe brauchte.“

„Durch den Kontakt und die Gespräche mit anderen öffneten sich für mich ganz neue Ansichten und Denkweisen, das war sehr wichtig“, erinnert sich der 28-Jährige, der von April bis August die Weiterbildung in der Gründergarage nutzte.

Der neue Geschäftsführer der Rometsch GmbH weiß genau, wie er seinen Betrieb führen will. Dazu gehört nicht nur, auf Kundenwünsche einzugehen und Top-Qualität zu liefern, auch der faire Umgang mit seinen Mitarbeitern ist ihm wichtig. Aufgrund des großen Arbeitsaufkommens durch die Übernahme kann Schmidke derzeit nicht ausbilden, doch auch hier hat er sich ein hohes Ziel gesetzt: „Ich will hochwertig ausbilden, auch auf die Gefahr hin, dass die Leute irgendwann Konkurrenten werden.“