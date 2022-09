Hundesportverein Trossingen bei Deutscher Meisterschaft in Mötzingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Wochenende, 24. September, wurde in Mötzingen die diesjährige DHV DM im Bereich IGP ausgerichtet. Darunter unsere Petra Reichmann mit ihrem Riesenschnauzer Xioux vom Lindelbrunn. Ein weiteres Mitglied unseres Vereins, Jens Schütte mit seinem Schäferhund hätte am Donnerstagabend ebenfalls starten dürfen, konnte aber aus gesundheitlichen Gründen nicht starten. Neben unserer Starterin, nahm auch Trainingskollege Bernd Föry vom HSV Schwenningen teil.

Die Veranstaltung wurde von den Hundefreunden Mötzingen ausgerichtet. Als Richter für die Meisterschaft reisten Uwe Münch (Abteilung A), Ottmar Schwentzek (Abteilung B) und Stefan Lasch (Abteilung C) an. Als Helfer im Schutzdienst wurden Ronny Scheunemann, Timo Witters, Alexander Seng und Dirk Schimank eingesetzt.

Am Freitagmorgen begann die Veranstaltung für die Teilnehmer um 10 Uhr mit einer kurzen Begrüßung und dem Losen der Startnummern. Petra Reichmann zog Losnummer 19 und startete damit in den Sparten B und C bereits am Freitag und am Samstagmorgen in der Fährte. Bernd Föry zog die Losnummer 9 und hatte den Auftakt damit am Freitagmittag in der Fährte. Die beiden Sparten B und C folgten bei ihm am Samstagvormittag.

Für Petra und ihren Xioux lief es die gesamte Veranstaltung über sehr gut. Die beiden konnten ihr Können in allen drei Sparten unter Beweis stellen und zeigten keine größeren Patzer. Mit ihrem Ergebnis von 95/95/89 (279 SG) waren konnten sie sich anfangs auf dem Treppchen positionieren, wo sie sich bis zum Ende des zweiten Prüfungstages tapfer auf Platz drei halten konnten. Zum Ende der Veranstaltung und im Gesamtbild aller Ergebnisse verpassten Sie es leider knapp, erreichten aber den verdienten fünften Platz. Mit dieser Platzierung sicherten sich die beiden gleichzeitig auch die Fahrkarte für die VDH DM 2023.

Bei Bernd und seinem Malinois Van Gogh von der Steinteichmühle verlief die Prüfung leider nicht so gut. Nachdem die beiden am Freitag bereits mit Schwierigkeiten aus der Fährte gingen, wollte auch am Samstag nicht alles glatt laufen. So reichte es am Ende mit ihrem Ergebnis 75/83/88 (246 G) „nur“ auf Platz 33.

Von den 49 teilnehmen Teams konnten 40 Teams die Prüfung bestehen. Den Titel des Deutschen Meisters erkämpften sich Jens Beetz und sein Malinois Vito vom Holzhäuser Flur. Deutscher Jugendmeister wurde Maximilian Wolf mit seinem Malinois Baxel vom Haus Edental.