Hunderte Reiter messen vier Tage ihr Können

Von Samstag, 28. April, bis Dienstag, 1. Mai, richtet die Trossinger Reitschule Hoffmann wieder ein großes Turnier aus. Zum 9. Mal versammeln sich junge Reiter aus der ganzen Region in Trossingen.

„Geritten werden Kinder- und Jugendprüfungen in Dressur und Springen bis Klasse L“, erläutert Ausrichterin Stephanie Hoffmann. Auch ein Indoor-Gelände mit festen Hindernissen für Geländeprüfungen gibt es - viel Arbeit im Vorfeld.

Rund 700 Starts sind gemeldet, so Hoffmann erfreut: „Das sind 40 Prozent mehr als beim letzten Mal.“ Unter den Teilnehmern sind auch Reiter aus ihrem eigenen Reitstall.

Das Turnier beginnt am Samstagmorgen um 9 Uhr mit einer Stilspringprüfung Klasse A. Bis 17 Uhr folgen sechs weitere Springprüfungen bis zu Klasse L.

Am Sonntag, 29. April, stehen Dressur, Springen und Kombiprüfungen auf dem Tagesplan. Start ist um 8 und 10.30 Uhr mit zwei Dressurprüfungen, es folgen bis 19.30 Uhr Spring- und Kombiwettbewerbe.

Am Montag starten Reiter um 15 Uhr 17 Uhr in zwei Dressurprüfungen: Zunächst in Klasse A paarweise, dann in Klasse L.

Am Dienstag, 1. Mai. stehen zum Abschluss Dressurprüfungen, Reiterwettbewerbe und ein Führzügelwettbewerb auf dem Programm. Beginn ist um 8 Uhr, die letzte Dressurprüfung Klasse A wird um 16.30 Uhr geritten.